बद्रीनाथ मंदिर में दान चोरी का आरोप लगने के बाद एक्शन में धामी सरकार, जांच कमेटी गठित, BKTC का बड़ा अफसर सस्पेंड

बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) ने मामले में बेहद कड़ा कदम उठाया है. BKTC अध्यक्ष के कार्यालय में तैनात व्यक्तिगत सहायक (PA) प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: July 8, 2026, 1:18 PM IST
Badrinath Temple
सोशल मीडिया पर हो रहे दावों के बाद केदारनाथ-बद्रीनाथ समिति ने जांच के आदेश दिये हैं.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बाद बद्रीनाथ धाम से भी एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. श्री बद्रीनाथ धाम में दान-चढ़ावे में कथित हेराफेरी और अनियमितताओं की शिकायत मिलते ही उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है. मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद न सिर्फ मामले की जांच के लिए एक हाई-लेवल कमेटी बनाई गई है, बल्कि बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) के एक रसूखदार कर्मचारी पर गाज भी गिर चुकी है. आरोपी अधिकारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर उसके खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराई गई है.

3 सदस्यीय हाई-लेवल कमेटी कर रही जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने एक विस्तृत सरकारी आदेश जारी किया है. इसके तहत गढ़वाल मंडल के कमिश्नर आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है. इस कमेटी में उनके साथ दो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है, जिनमें संदीप तिवारी (प्रबंध निदेशक, एनएचएम) और जगत सिंह चौहान (निदेशक-वित्त, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कार्यालय) शामिल हैं.

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15 दिनों में देनी होगी रिपोर्ट

इस समिति को मंदिर में मिलने वाले दान-चढ़ावे की व्यवस्था में हुई गड़बड़ियों की बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. कमेटी को अगले 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट और जरूरी सुझाव सरकार को सौंपने होंगे. जांच को पारदर्शी बनाने के लिए यह कमेटी किसी भी एक्सपर्ट या अधिकारी की मदद ले सकती है.

BKTC अध्यक्ष के पीए प्रमोद नौटियाल सस्पेंड

बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) ने भी इस मामले में बेहद कड़ा कदम उठाया है. BKTC अध्यक्ष के कार्यालय में तैनात व्यक्तिगत सहायक (PA) प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. दरअसल, नौटियाल पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में गंभीर अनियमितताएं बरतने के आरोप लगे थे. इसके बाद 3 जुलाई को उन्हें ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया गया था और मामले की जांच के लिए एक 4 सदस्यीय आंतरिक कमेटी बनाई गई थी. आंतरिक जांच समिति की शुरुआती रिपोर्ट और प्रमोद नौटियाल के स्पष्टीकरण को देखने के बाद यह साफ हो गया कि उन पर लगे आरोप पहली नजर में सही हैं. जांच समिति ने माना कि अगर नौटियाल अपने पद पर बने रहते हैं तो वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं. इसी वजह से निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई गई.

भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता पर जीरो टॉलरेंस

BKTC प्रशासन ने इस पूरी कार्रवाई के बाद एक कड़ा संदेश दिया है. समिति का कहना है कि मंदिर प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुशासन उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है. बाबा के दर पर आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था और उनके दान के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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