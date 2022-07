Uttarakhand News: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन के मामले सामने आ रहे हैं. भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ-ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि खाखरा में सम्राट होटल के नजदीक भूस्खलन होने के कारण बद्रीनाथ-ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन प्रभावित है. रोड पर आए हुए मलबे को हटाने के बाद इसे फिर से चालू कर दिया जाएगा.

समाचार एजेंसी एएनआई ने भूस्खलन का एक वीडियो भी जारी किया है. वीडियो में दिख रहा है कि मलबे हाईवे पर लगातार गिर रहे हैं. पत्थर टुकड़े गिरने से किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है. हाईवे बंद होने से वाहनों की लाइनें लग गई हैं. हालांकि मलबे हटाने के लिए मशीनें बुलाई गई हैं और इसे हटाने का काम तेजी से जारी है.

#WATCH | Rudraprayag, Uttarakhand: Badrinath-Rishikesh National Highway closed near Khankra due to a heavy landslide in the area (16.07) pic.twitter.com/MyLGrK3HgP

