'बागबान' जैसा हाल! बेटों ने मां-बाप का किया बंटवारा, 80 की उम्र में पत्नी पहुंची पुलिस

बुलंदशहर से बागबान फिल्म जैसा मामला सामने आया है. यहां चार बेटों ने बुजुर्ग मां-बाप को अलग-अलग बांट दिया, जिसके बाद 80 साल की महिला ने 85 वर्षीय पति से तलाक मांग कर दी.

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बुजुर्ग दंपति की शादी को 60 साल से ज्यादा हो चुके हैं. (Photo from AI)

बुलंदशहर में चार बेटों ने माता-पिता का बंटवारा कर दिया

2 बेटों मां को साथ ले गए, जबकि दो बेटों ने पिता को रख लिया

80 वर्षीय महिला ने पुलिस में 85 वर्षीय पति से तलाक की मांग कर दी

महिला सेल की काउंसलिंग के बाद पति ने पत्नी को हर महीने गुजारा भत्ता देने पर सहमति जताई

आपने अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की फिल्म ‘बागबान’ जरूर देखी होगी, जिसमें बुजुर्ग माता-पिता अपने ही बेटों के बीच बंट जाते हैं. अब ऐसा ही मामला यूपी के बुलंदशहर से सामने आया है, जहां चार बेटों ने अपने 85 साल के पिता और 80 साल की मां को अलग-अलग कर दिया. दो बेटे मां को अपने साथ ले गए, जबकि 2 बेटों ने पिता की जिम्मेदारी संभाली. इस उम्र में जब बुजुर्ग दंपति एक-दूसरे का साथ तलाशते हैं, तो यहां उन्हें अलग-अलग घरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा.

अलग-अलग रहने से रिश्ते में आई कड़वाहट

यह मामला सिकंदराबाद का बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, बुजुर्ग दंपति की शादी को 60 साल से ज्यादा हो चुके हैं. लेकिन बेटों के इस फैसले के बाद पति-पत्नी के बीच दूरियां बढ़ने लगीं. अलग-अलग रहने से फोन पर बातचीत कम हो गई और धीरे-धीरे गलतफहमियां और कड़वाहट बढ़ गई. फिर आखिरी में 80 साल की बुजुर्ग महिला ने पुलिस की चौखट पर पहुंचकर अपने 85 वर्षीय पति से तलाक की मांग कर दी. इस उम्र में तलाक की मांग सुनकर पुलिसकर्मी भी हैरान हो गए.

काउंसलिंग में रिश्ते बचाने की कोशिश, लेकिन…

अब यह मामला बुलंदशहर के महिला परामर्श केंद्र यानी महिला सेल पहुंचा. यहां काउंसलर्स ने बुजुर्ग पति-पत्नी को समझाने और दोनों को दोबारा एक साथ लाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही अब साथ रहने को तैयार नहीं हुए. जब दोनों को एक छत के नीचे लाना मुश्किल लगा, तो पुलिस ने उनके बीच सहमति बनाने की कोशिश शुरू की, ताकि कम से कम बुजुर्ग महिला के खर्च की व्यवस्था हो सके.

पति देगा हर महीने गुजारा भत्ता

आखिर में बुजुर्ग पति अपनी पत्नी को हर महीने गुजारा भत्ता देने के लिए राजी हो गया. प्रभारी महिला सेल अलका चौधरी के मुताबिक, बुजुर्ग दंपति के बीच विवाद का मामला सामने आया था और दोनों अलग रहना चाहते थे. उन्हें समझाया गया, लेकिन दोनों नहीं माने. अब पति पत्नी के हर महीने के खर्च के लिए रकम देने को तैयार है और जल्द ही मामले का निस्तारण किया जाएगा.