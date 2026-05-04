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Baharampur Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates: कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की साख दांव पर, जानिए किसका पलड़ा भारी
Baharampur Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates (बहरामपुर विधानसभा चुनाव परिणाम / बहरामपुर इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव अपडेट्स): बहरामपुर पश्चिम बंगाल राज्य के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित एक शहर है. इस सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी मैदान में हैं. बहरामपुर से भाजपा के टिकट पर सुब्रत मैत्रा (कंचन) और तृणमूल कांग्रेस से नारू गोपाल मुखर्जी चुनाव लड़ रहे हैं.
Baharampur Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates (बहरामपुर विधानसभा चुनाव परिणाम / बहरामपुर इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव अपडेट्स): पश्चिम बंगाल में बहरामपुर सीट से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी मैदान में हैं. इस सीट के लिए मतदान पहले चरण में 23 अप्रैल को हुआ था. इस सीट से भाजपा के टिकट पर सुब्रत मैत्रा (कंचन) मैदान में हैं. तृणमूल कांग्रेस ने इस सीट पर नारू गोपाल मुखर्जी को उतारा है.
बता दें कि बहरामपुर पश्चिम बंगाल राज्य के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित एक शहर है. बहरामपुर राज्य की आठवीं सबसे पुरानी नगर पालिका भी है. 2006 तक इसे बराहमपुर विधानसभा सीट के नाम से जाना जाता था. 2011 के विधानसभा चुनावों में इस सीट की सीमाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए और परिसीमन आयोग ने इसका नाम बदलकर बहरामपुर कर दिया.
बहरामपुर को प्लासी की लड़ाई के बाद जून 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बसाया और मजबूत किया था. यह 1870 तक एक छावनी के तौर पर रहा. छावनी को 1876 में एक नगर पालिका बनाया गया था और यह मुर्शिदाबाद जिले का हेडक्वार्टर था.
बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में में इस बार हुई बंपर वोटिंग को सत्ता के खिलाफ लहर बताया है. अधीर रंजन चौधरी ने बंपर वोटिंग के पीछे एसआईआर प्रक्रिया को जिम्मेदार बताया है. उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के कारण लोगों में डर का माहौल बना. लोग सोच रहे हैं कि अगर वे वोट नहीं देंगे, तो उन्हें उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा.
पश्चिम बंगाल की बहरामपुर विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम के LIVE अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें…
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