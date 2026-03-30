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अगले महीने पाकिस्तान जाएंगे 3000 भारतीय! जानिए कहां, कब और क्यों होगी ये खास यात्रा
लगभग 3000 भारतीय अगले महीने पाकिस्तान जाएंगे. 10 अप्रैल से शुरू होने वाली इस यात्रा में वे कई पवित्र गुरुद्वारों के दर्शन करेंगे. मुख्य समारोह 14 अप्रैल को पंजा साहिब में आयोजित होगा.
Indian Sikh to Visit Pakistan: बैसाखी के पावन पर्व पर इस बार भी आस्था की एक बड़ी यात्रा सीमा पार जाने वाली है. भारत से करीब 3000 सिख श्रद्धालु पाकिस्तान जाकर अपने धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे. ये यात्रा हर साल आयोजित होती है, लेकिन इस बार भी इसे लेकर खास उत्साह और तैयारियां देखने को मिल रही हैं.
ये धार्मिक यात्रा 10 अप्रैल से शुरू होगी, जब श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान पहुंचेगा. इस दौरान वे कई ऐतिहासिक और पवित्र गुरुद्वारों के दर्शन करेंगे. यात्रा का मुख्य आकर्षण 14 अप्रैल को आयोजित होने वाला कार्यक्रम होगा, जो पंजा साहिब गुरुद्वारे में मनाया जाएगा. ये जगह सिख धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और बैसाखी के मौके पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं.
क्यों मनाई जाती है बैसाखी?
बैसाखी केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि फसल कटाई के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है. सिख समुदाय के लिए यह दिन खास महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी. यही वजह है कि इस मौके पर गुरुद्वारों में विशेष कार्यक्रम और आयोजन होते हैं.
पाकिस्तान सरकार और संबंधित संस्थाओं ने इस यात्रा को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं. अधिकारियों के अनुसार, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जाएंगे. इसके अलावा मेडिकल सुविधाएं, बेहतर परिवहन और ठहरने की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
श्रद्धालुओं के लिए खास तौर पर कई धार्मिक स्थलों का दौरा तय किया गया है. इनमें ननकाना साहिब, करतारपुर, लाहौर, शेखूपुरा और एमीनाबाद जैसे प्रमुख स्थान शामिल हैं. ये सभी स्थल सिख धर्म के इतिहास और परंपरा से जुड़े हुए हैं और हर साल हजारों लोग यहां पहुंचते हैं.
मिलेगी पूरी सुरक्षा
इस बार प्रशासन ने ये भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो. परिवहन के लिए वाहनों की फिटनेस जांच, अतिरिक्त इमिग्रेशन काउंटर, साफ-सफाई और बिजली की व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि श्रद्धालुओं को पूरी सुरक्षा और सम्मान के साथ मेहमाननवाजी दी जाएगी.
अधिकारियों का कहना है कि ये यात्रा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों को मजबूत करने का भी एक जरिया है. हर साल इस तरह की यात्राएं दोनों देशों के लोगों को करीब लाने में मदद करती हैं.
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