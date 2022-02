Bajrang Dal Activist Murder Case: कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा (Harsha Murder) की हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है. बीजेपी विधायक ने खुले तौर पर इस हत्याकांड के पीछे कांग्रेस (Congress) नेताओं का हाथ बताया है. कर्नाटक की होनाली विधानसभा सीट से विधायक एमपी रुणुकाचार्य ने मंगलवार को समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि हर्षा की हत्या के पीछे कांग्रेस का हाथ है. उन्होंने नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि डीके शिवकुमार, बीके हरि प्रसाद और अन्य नेताओं के कारण बजरंग दल के कार्यकर्ता की जान गई. बीजेपी विधायक ने कहा कि मैं गृह मंत्रालय से अपील करता हूं कि मामले की जांच NIA के हवाले की जाए, साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए 5 लाख के मुआवजे का भी ऐलान किया है.Also Read - Karnataka: शिवमोगा में फिलहाल शांति, बुधवार शाम 6 बजे तक लगा कर्फ्यू; दो और लोगों को किया गया गिरफ्तार

Congress is behind the murder of Harsha. He was killed because of DK Shivakumar, BK Hariprasad & other Congress leaders. I urge Home minister to hand over the case to NIA. I will give the compensation of Rs 5 lakh to the family: MP Renukacharya, BJP MLA from Honnali, Karnataka pic.twitter.com/VCaBmNgtYg

