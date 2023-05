बजरंग दल विवाद: भाजपा नेता ने जलाया कांग्रेस का मैनिफेस्टो, जबलपुर के कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़

बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के कांग्रेस के वादे पर कर्नाटक में विवाद और बढ़ गया है. विवाद का असर अब दूसरे राज्य मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला है. जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जबलपुर में कांग्रेस दफ्तर में धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. बताया गया कि धरने के दौरान ही कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर में तोड़पोड़ कर दी. दूसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है.

विवाद को अगले स्तर पर ले जाते हुए पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक के.एस. ईश्वरप्पा ने आज गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस के मैनिफेस्टो की कॉपी जला दी. इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ईश्वरप्पा ने घोषणापत्र की कॉपी जलाकर लोगों का अपमान किया है.