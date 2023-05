कांग्रेस के मेनिफेस्टो से भड़के बजरंग दल कार्यकर्ता, हैदराबाद में हंगामा, पुलिस ने दबोचा

Telangana Police detain Bajrang Dal members: कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने में बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं. राज्य में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी-अपनी चुनावी तैयारियों के साथ जनता का विश्वास जीतने की पूरी कोशिश कर रही है. इसके लिए पार्टियां राज्य में लगातार रोड शो और रैलियों का आयोजन कर रही हैं. वहीं चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपने-अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं. भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया. जिसमें पार्टी ने बजरंग दल और पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया है.

कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होने के बाद से राजनीति में चर्चा तेज हो गई. वहीं दूसरी ओर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के वादे से बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए है. बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया. जिसके बाद तेलंगाना पुलिस के एक्शन लेते हुए कुछ को हिरासत में लिया है.