सरकार के आमंत्रण पर अनुराग ठाकुर के घर पहुंचे बजरंग पुनिया और साक्षी मालिक

Wrestlers’ Protest: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के यौन उत्पीड़न के आरोपों का विरोध करने वाले पहलवानों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया है. इसी के चलते पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक आज अनुराग ठाकुर के आवास पर पहुंचे हैं.

#WATCH Wrestler Bajrang Punia and farmer leader Rakesh Tikait arrive at the residence of Union Sports Minister Anurag Thakur in Delhi pic.twitter.com/Ybmtc4lzUg — ANI (@ANI) June 7, 2023