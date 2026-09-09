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बख्तियारपुर का नाम बदलकर 'नीतीशपुर' करने की मांग, संतोष सुमन ने CM सम्राट चौधरी के सामने रखा प्रस्ताव

संतोष सुमन ने कहा कि बख्तियारपुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जन्मभूमि है. ऐसे में इस जगह को उनके नाम से सम्मानित किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि बख्तियारपुर को ‘नीतीशपुर’ नाम देने से उस धरती के इतिहास और गौरव को एक अलग पहचान मिलेगी.

Written by: Ikramuddin
Published: September 9, 2026, 4:51 PM IST
बख्तियारपुर का नाम बदलकर 'नीतीशपुर' करने की मांग, संतोष सुमन ने CM सम्राट चौधरी के सामने रखा प्रस्ताव

बिहार के पटना जिले में स्थित बख्तियारपुर का नाम बदलकर ‘नीतीशपुर’ किए जाने की मांग उठी है. हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने यह प्रस्ताव रखा है. संतोष सुमन ने कहा कि बख्तियारपुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जन्मभूमि है. ऐसे में इस जगह को उनके नाम से सम्मानित किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि बख्तियारपुर को ‘नीतीशपुर’ नाम देने से उस धरती के इतिहास और गौरव को एक अलग पहचान मिलेगी.उन्होंने कहा कि बख्तियारपुर सिर्फ बिहार का एक इलाका नहीं है, बल्कि यह उस नेता की जन्मभूमि है, जिसने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में राज्य की राजनीति, विकास और शासन पर गहरा प्रभाव डाला. नीतीश कुमार के जीवन और सार्वजनिक सफर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण यादें भी बख्तियारपुर से जुड़ी हुई हैं.

सीएम ने प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कहा

संतोष कुमार सुमन ने कहा कि किसी बड़े जननेता की जन्मभूमि को उनके नाम से पहचान देना सिर्फ नाम बदलने का मामला नहीं है. इससे उस क्षेत्र से जुड़ी भावनाओं और इतिहास को भी सम्मान मिलता है. उन्होंने कहा कि बिहार के विकास, सुशासन और सामाजिक बदलाव में नीतीश कुमार के योगदान को देखते हुए उनकी जन्मभूमि की पहचान भी उनके नाम से होनी चाहिए. मंत्री ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि जिस मिट्टी ने बिहार को नीतीश कुमार जैसा जननेता दिया, उस धरती का नाम भी उनके गौरव से जुड़ा होना चाहिए.

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बख्तियारपुर को बनाया जाए नीतीशपुर

संतोष सुमन ने कहा, ‘बख्तियारपुर बने ‘नीतीशपुर’. यह केवल एक नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि उस मिट्टी के गौरव और इतिहास को सम्मान देने का प्रयास होगा.’ संतोष सुमन के इस प्रस्ताव के बाद बख्तियारपुर के नाम परिवर्तन को लेकर बिहार की राजनीति में चर्चा तेज हो सकती है. अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाती है. (IANS Hindi)

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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