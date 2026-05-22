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Bakra Eid 2026: बकरीद की छुट्टी में हुआ बड़ा बदलाव, अब इस दिन मिलेगा हॉलीडे

केंद्र सरकार ने बकरीद की छुट्टी की तारीख बदल दी है. अब केंद्रीय सरकारी दफ्तर 27 मई को बंद नहीं रहेंगे. जानिए सरकार के नए आदेश और छुट्टी से जुड़ी पूरी जानकारी.

Published date india.com Published: May 22, 2026 8:34 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com twitter india.com
Bakra Eid 2026: बकरीद की छुट्टी में हुआ बड़ा बदलाव, अब इस दिन मिलेगा हॉलीडे
इस फैसले के बाद सभी केंद्रीय कार्यालयों, विभागों और सरकारी संस्थानों में 28 मई को अवकाश रहेगा. (Photo from Freepik)

ईद-उल-अजहा यानी बकरीद की छुट्टी को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है. शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि अब सरकारी दफ्तर 27 मई की बजाय 28 मई 2026 को बंद रहेंगे. यह फैसला चांद दिखने की संभावित तारीख और त्योहार मनाने के शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. बता दें पहले सरकारी कैलेंडर में 27 मई को अवकाश तय किया गया था, लेकिन अब इसे बदलकर 28 मई कर दिया गया है. सरकार के इस फैसले के बाद, कर्मचारियों और आम लोगों के बीच नई छुट्टी की तारीख को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

मंत्रालय ने जारी किया नया आदेश

सरकार ने आदेश में साफ कहा है कि दिल्ली और नई दिल्ली स्थित सभी केंद्रीय सरकारी प्रशासनिक कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे. बता दें मुस्लिम त्योहारों की तारीख चांद दिखने पर निर्भर करती हैं, इसलिए कई बार छुट्टियों में बदलाव करना पड़ता है. सरकार ने इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए नया आदेश जारी किया. इस फैसले के बाद सभी केंद्रीय कार्यालयों, विभागों और सरकारी संस्थानों में 28 मई को अवकाश रहेगा.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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