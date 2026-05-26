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Bakrid Date Confusion: भारत में कब है बकरीद? 27 या 28 मई? चांद न दिखने से बदली तारीख

भारत में बकरीद Gazetted Public Holiday है; सरकारी दफ़्तर, बैंक, स्कूल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. जानिए भारत में किस तारीख को है बकरा ईद.

Published date india.com Published: May 26, 2026 7:19 AM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
कब है बकरा ईद
कब है बकरा ईद

मुसलमानों के दूसरे सबसे बड़े त्योहार का मौसम आ चुका है. बाजारों में बकरे और अन्य जानवर बिक रहे हैं. बकरीद के और भी दो नाम हैं, बकरीद को ईद-उल-अज़हा या ईद-उल-ज़ुहा भी कहा जाता है. बकरीद का त्योहार इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी यानी 12वें महीने धुल हिज्जा की 10 तारीख को मनाया जाता है. भारत में बकरीद 27 को है या 28 को, आइए जानते हैं.

धुल हिज्जा महीने का चांद दिखने की जैसे पहले पहले उम्मीद थी, वह उस दिन नहीं दिखा. जिसके चलते कई राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को अपनी छुट्टियों में बदलाव करना पड़ा.इस त्योहार की तारीख इस्लामिक चंद्र कैलेंडर के हिसाब से तय होती है. बकरीद का सही दिन धुल हिज्जा की शुरुआत का संकेत देने वाले चांद के दिखने पर निर्भर करता है.

भारत में बकरीद कब ?

भारत में बकरीद 28 मई 2026 को मनाई जाएगी. पहले के अनुमानों के मुताबिक ऐसा माना जा रहा था कि बकरीद 27 मई को पड़ेगी. लेकिन जब धुल हिज्जा का चांद नहीं दिखा तो ईद की तारीख एक दिन बाद की तय की गई.

चांद दिखने की तारीख में बदलाव की घोषणाओं के बाद, केंद्र सरकार ने दिल्ली और नई दिल्ली में अपने प्रशासनिक कार्यालयों के लिए ईद-उल-ज़ुहा की छुट्टी 27 मई से बदलकर 28 मई कर दी. कई राज्यों ने भी इसी के अनुसार अपनी छुट्टियों के कार्यक्रम में बदलाव किया.

हालांकि भारत के ज़्यादातर हिस्सों में बकरीद 28 मई को मनाई जा रही है. जम्मू और कश्मीर सहित कुछ क्षेत्रों में स्थानीय चांद देखने की परंपराओं के आधार पर यह त्योहार 27 मई को मनाया जा सकता है.

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बकरीद कैसे मनाई जाती है?

इस दिन की शुरुआत मस्जिदों और खुले मैदानों में होने वाली विशेष सामूहिक नमाज़ से होती है. इसके बाद, कई परिवार इस्लामी नियमों का पालन करते हुए ‘क़ुर्बानी’ अदा करते हैं. परंपरा के अनुसार, इस मांस को परिवार, रिश्तेदारों और ज़रूरतमंदों के बीच बाँटा जाता है.

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इस त्योहार के दौरान परिवार के लोग एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं, दावतों का आयोजन होता है, दोस्त-रिश्तेदार एक-दूसरे को मुबारकबाद देते हैं.

क्या भारत में बकरीद पर सार्वजनिक छुट्टी है?

भारत में बकरीद एक ‘राजपत्रित सार्वजनिक अवकाश’ (Gazetted Public Holiday) है; इस अवसर पर सरकारी दफ़्तर, बैंक, स्कूल और कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहते हैं. चांद दिखने की तारीख में हुए बदलावों के चलते, देश के ज़्यादातर हिस्सों में यह आधिकारिक छुट्टी 28 मई को मनाई जाएगी.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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