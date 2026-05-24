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बकरीद से पहले बाजार में छाया 31 लाख का भैंसा, रोज खाता है काजू-बादाम और घी
Bakrid 2026: बकरीद से पहले हापुड़ के पशु बाजार में 31 लाख रुपये का भैंसा चर्चा में है, इसकी खास डाइट, देसी घी और ड्राई फ्रूट्स वाली देखभाल लोगों को हैरान कर रही है.
Bakrid 2026: उत्तर प्रदेश में 28 मई को मनाई जाने वाली बकरीद को लेकर पशु बाजारों में काफी चहल-पहल देखने को मिल रही है. हापुड़ का मशहूर पशु बाजार इन दिनों लोगों की भीड़ से भरा हुआ है. यहां अलग-अलग जिलों से पशु व्यापारी अपने जानवर लेकर पहुंच रहे हैं. खरीदार भी बड़ी संख्या में बाजार में आ रहे हैं. इसी बीच एक खास भैंसा सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, जिसकी कीमत और खान-पान सुनकर लोग हैरान रह जा रहे हैं.
31 लाख रुपये का बताया जा रहा है भैंसा
हापुड़ के इस पशु बाजार में आए भैंसे की कीमत करीब 31 लाख रुपये बताई जा रही है. पशु व्यापारी का कहना है कि इस भैंसे के लिए अब तक 21 लाख रुपये तक की बोली लग चुकी है. हालांकि मालिक को उम्मीद है कि बकरीद के करीब आने तक इसकी कीमत और बढ़ सकती है. यह भैंसा अपने मजबूत शरीर और शानदार लुक की वजह से बाजार में सबसे अलग दिखाई दे रहा है. इसे देखने के लिए लोग दूर-दूर से पहुंच रहे हैं.
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खास खान-पान से रखा जाता है फिट
पशु व्यापारी के मुताबिक यह भैंसा किसी खास मेहमान से कम नहीं है. इसकी डाइट भी बेहद खास रखी जाती है. बताया गया कि इसे हर रोज सुबह और शाम करीब पांच-पांच किलो दूध पिलाया जाता है. इसके अलावा भैंसे को काजू, बादाम और दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी खिलाए जाते हैं. इतना ही नहीं, इसकी ताकत और सेहत बनाए रखने के लिए रोज करीब दो किलो देसी घी भी दिया जाता है. यही वजह है कि इसका शरीर इतना मजबूत और चमकदार दिखाई देता है.
रोज होती है मसाज और खास देखभाल
भैंसे की फिटनेस बनाए रखने के लिए उसकी खास तरीके से देखभाल की जाती है. व्यापारी ने बताया कि हर दिन करीब दो घंटे तक इसकी मसाज की जाती है. इससे शरीर मजबूत रहता है और चमक भी बनी रहती है. बाजार में आने वाले लोग इसकी देखभाल और शाही लाइफस्टाइल को देखकर काफी हैरान हैं. कई लोग इसकी फोटो और वीडियो भी बना रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी यह भैंसा तेजी से वायरल हो रहा है.
दूर-दूर से पहुंच रहे लोग
हापुड़ के पशु बाजार में इस खास भैंसे को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. हर कोई इसकी कीमत, खान-पान और ताकत की चर्चा कर रहा है. हर साल बकरीद से पहले ऐसे कई खास पशु बाजारों में दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार यह भैंसा सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. बाजार में मौजूद लोग इसे देखकर हैरानी जताते नजर आ रहे हैं और कई लोग इसे इस साल का सबसे चर्चित भैंसा बता रहे हैं.
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