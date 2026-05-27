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Bakrid 2026: बकरीद पर भारत के किस राज्य में किस जानवर की कुर्बानी पर बैन है? यहां जानिए सभी जरूरी नियम

Bakrid: भारत के कई राज्यों में गाय की कुर्बानी पूरी तरह से प्रतिबंधित है. कुछ राज्य ऐसे हैं जहां भैंस की कुर्बानी नियमों के तहत दी जा सकती है. इससे जुड़े सभी नियम यहां जानिए.

Written by: Shivendra Rai
Published: May 27, 2026, 3:12 PM IST
(बकरीद पर कुर्बानी से जुड़े नियम जानिए, प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
(बकरीद पर कुर्बानी से जुड़े नियम जानिए, प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Bakrid Qurbani Rule: इस्लाम के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक बकरीद भारत में 28 मई को मनाई जाएगी. इस त्योहार के दौरान किसी जानवर की ‘कुर्बानी’ दी जाती है. इस्लामिक नियमों के अनुसार, हर जानवर का इस्तेमाल कुर्बानी के लिए नहीं किया जा सकता. दूसरी तरफ अलग-अलग देशों में भी स्थानीयता को ध्यान में रखते हुए ‘कुर्बानी’ के नियम बनाए गए हैं. भारत के भी अलग-अलग राज्यों में इसे लेकर कई तरह के नियम हैं. आइये जानते हैं कि भारत के किस राज्य में किस जानवर की कुर्बानी नहीं दी जा सकती.

गाय का वध करना पूरी तरह से प्रतिबंधित

भारत के दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़ जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गाय का वध करना सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है. इन राज्यों में भैंस, भैंसे, बैल और बछड़ों की कुर्बानी भी नहीं दी जा सकती. बकरीद से पहले राज्य सरकारें कुर्बानी को लेकर नियम भी जारी करती हैं.

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भारत में जानवरों की खुले में कुर्बानी पर भी रोक है. राजस्थान में ऊंट की कुर्बानी नहीं दी जा सकती क्योंकि यह राज्य पशु है. राजस्थान में ऊंट को गाय की तरह सुरक्षा मिली हुई है. राजस्थान के कुछ जिलों में उंट की कुर्बानी देने की परंपरा पिछली एक सदी से चली आ रही थी लेकिन अब इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा चुका है.

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इन राज्यों में दे सकते हैं भैंस की कुर्बानी

भारत में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां गाय की कुर्बानी तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है लेकिन भैंस की कुर्बानी दे सकते हैं. बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गोवा में नियमों के दायरे में रहकर भैंस की कुर्बानी दी जा सकती है. कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां गाय की कु्र्बानी पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं है. इसमें केरल, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे राज्य शामिल हैं. नियमों के अनुसार, किसी भा राज्य में भैंस या भैंसे जैसे जानवर की कुर्बानी लाइसेंस प्राप्त जगहों पर ही दी जा सकती है.

इस्लाम में क्या कुर्बानी के नियम?

इस्लामी शिक्षाओं में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किन जानवरों की कु्र्बानी की अनुमति है. इसमें जानवरों की न्यूनतम आयु के बारे में भी बताया गया है और ये भी बताया गया है कि कुर्बानी से पहले उन्हें किन स्वास्थ्य शर्तों को पूरा करना होगा. इस्लामिक नियमों के अनुसार, एक बकरी या भेड़ एक व्यक्ति की ओर से क़ुर्बान की जाती है. एक बैल, भैंस या ऊंट में सात लोग तक हिस्सेदार बन सकते हैं. नियमों के अनुसार, कुर्बानी के समय बकरा कम से कम एक साल का, भेड़ एक साल का, भैंसा कम से कम दो साल का और उंट कम से कम पांच साल का होना चाहिए.

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उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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