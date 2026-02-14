Hindi India Hindi

Balakot Airstrike After The Pulwama Attack Know Which Aircraft Were Used By Indian Air Force

पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए इस विमान से बरसाए गए थे बम, जानिए कैसे हुई थी बालाकोट एयर स्ट्राइक की प्लानिंग

Balakot airstrike: पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान उसकी सीमा के अंदर घुसकर बम बरसाकर वापस भी चले जाएंगे.

Balakot air strikes: 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने कश्मीर के पुलवामा जिले में खूनी खेल खेला था. इस दिन सड़क से गुजर रहे CRPF के काफिले पर घात लगाकर आत्मघाती हमला किया गया था. इस बर्बर हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे. पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना ने 1971 की जंग के बाद पहली बार पाकिस्तान में घुसकर बम बरसाए थे और कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था. इस कार्रवाई को बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है.

बालाकोट में किन विमानों ने किया था हमला?

बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर हवाई हमले के लिए भारतीय वायुसेना ने Mirage-2000 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया था. ये Airstrike 26 फरवरी 2019 की रात करीब तीन बजे की गई थी. बालाकोट हमले की प्लानिंग बेहद गोपनीय तरीके से की गई थी और इसकी योजना बनाने में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल और तत्कालीन वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ सीधे शामिल थे.

बालाकोट को पीएम नरेंद्र मोदी ने मंजूरी दी थी जिसके बाद एक-एक डिटेल जुटा कर अचूक योजना बनाई गई. बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर भारत की कार्रवाई इतनी जोरदार थी कि इसमें कम से कम 300 आतंकी मारे गए. इस हमले के लिए भारतीय वायुसेना ने 12 मिराज-2000 विमान तैनात किए. इनके साथ एक नेत्र अवाक्स की भी तैनाती की गई थी. साथ ही सीमा से लगे सभी एयरबेस भी पूरी तरह तैयार थे.

पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान उसकी सीमा के अंदर घुसकर बम बरसाकर वापस भी चले जाएंगे. जब तक पाकिस्तान को इस भीषण हमले की भनक लगी तब तक मिराज लड़ाकू विमान अपने काम को अंजाम दे चुके थे.

भारत ने हमले के लिए मिराज-2000 ही क्यों चुना?

मिराज 2000 को भी फ्रांस की उसी कंपनी डसॉल्ट ने बनाया है जिसने राफेल लड़ाकू विमान बनाए हैं. ये फाइटर जेट एक मल्टीरोल, सिंगल-इंजन, डेल्टा विंग, चौथी पीढ़ी का जेट फाइटर है. मिराज 2000 नीची उड़ान भरने के लिए मशहूर है. इसे गाइडेड बम गिराने के मामले में दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में एक माना जाता है. पहाड़ी इलाकों में नीची उड़ान भरने का काबिलियत के कारण ये विमान दुश्मन की रडार के नजर में नहीं आता. मिराज 2000 का इस्तेमाल कारगिल युद्ध में भी हुआ था. यही कारण है कि भारतीय वायुसेना ने सुखोई-30 जैसे विमान के होने के बावजूद मिराज को ऑपरेशन के लिए चुना. ये भी बता दें कि तब तक इंडियन एयरफोर्स को राफेल विमाम नहीं मिले थे.

