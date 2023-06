Balasore Train Accident: ट्रेन हादसे के बाद क्या ड्यूटी पर तैनात स्टाफ हो गये थे फरार? जानें रेलवे की तरफ से क्या आया बयान

Balasore Train Accident Update: ओडिशा के बालासोर में इस महीने की शुरुआत में हुए भीषण ट्रेन हादसे में 292 लोगों की जान जा चुकी है. हादसे की जांच CBI कर रही है. इन सबके बीच ऐसी खबरें आ रही थी कि ओडिशा के बालासोर स्थित बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन (Bahanaga Bazar railway Station) के पास जब एक साथ तीन ट्रेनें हादसे का शिकार हुईं तो वहां ड्यूटी पर तैनात रेलकर्मी फरार हो गए जो अब तक गायब हैं. हालांकि रेलवे की तरफ से मीडिया में आई इन खबरों को लेकर बयान जारी किया गया है. दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) आदित्य कुमार चौधरी ने कहा, ‘यह तथ्यात्मक रूप से गलत है. पूरा स्टाफ मौजूद है और पूछताछ का हिस्सा है. वे एजेंसी के सामने पेश हो रहे हैं.’

#WATCH | Balasore train accident | “A few media reports are coming in that a Bahanaga staff is absconding and missing. This is factually incorrect. The entire staff is present & a part of inquiry. They are appearing before agency,” says Aditya Kumar Chaudhary, CPRO South Eastern… pic.twitter.com/Htc538cIFp — ANI (@ANI) June 20, 2023