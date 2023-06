Balasore Train Accident: बालासोर पहुंचे पीएम मोदी, दुर्घटना स्थल का जायजा लिया

Balasore Train Accident: पीएम नरेंद्र मोदी भीषण रेल हादसे का जायजा लेने बालासोर पहुंच गए हैं. पीएम मोदी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया. पीएम मोदी के साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी हैं. केंद्रीय रेल मंत्री ने पीएम मोदी को हादसे की जानकारी दी. पीएम मोदी कटक अस्पताल में भर्ती घायलों से भी मिलने जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल दुर्घटना स्थल का जायजा लेने के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से बालासोर पहुंचे हैं.

बता दें कि ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे में कम से कम 260 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि 900 से अधिक लोग घायल हैं. इस घटना को देश के इतिहास की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना माना जा रहा है.