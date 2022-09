Jammu Kashmir: जम्मू एवं कश्मीर की पैथर्स पार्टी से दो बार विधायक रहे बलवंत सिंह मनकोटिया (Balwant Singh Mankotia) ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थाम लिया. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और राजीव चंद्रशेखर, महासचिव व जम्मू एवं कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग तथा भाजपा की जम्मू एवं कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रवींद्र रैना की मौजूदगी में मनकोटिया ने पार्टी मुख्यालय में BJP की सदस्यता ग्रहण की.Also Read - जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में 8 घंटे के अंदर बस में दूसरा धमाका, NIA को सौंपी जा सकती है जांच

Former MLA from Jammu’s Udhampur, Balwant Singh Mankotia joins Bharatiya Janata Party in Delhi pic.twitter.com/SEK8ayZEOD

— ANI (@ANI) September 29, 2022