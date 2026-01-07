  • Hindi
  • Ban On Carrying And Charging Power Banks On Airplanes Know Which Power Banks Are Allowed

पावर बैंक हवाई जहाज में ले जाने और इससे चार्ज करने पर लगा बैन, जानिए कौन से पावर बैंक ले जा सकते हैं

यात्रियों की जिम्मेदारी भी बढ़ा दी गई है. अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (फोन, लैपटॉप, पावर बैंक आदि) से गर्मी निकल रही हो, धुआं आ रहा हो या अजीब गंध आ रही हो, तो तुरंत कैबिन क्रू को सूचित करना अनिवार्य है. 

Published date india.com Published: January 7, 2026 12:01 PM IST
पढ़िए कौन सा पावर बैंक ले जा सकते हैं
फ्लाइट्स में सुरक्षा के मद्देनजर वक्त के साथ नियमों में बदलाव किया जा रहा है. इसी दिशा में एक और अहम फैसला लिया गया है. जिसमें फ्लाइट्स में पावर बैंक लेकर जाने पर नए नियम बनाए गए हैं, इसी नियम के तहत फ्लाइट में बैठने के बाद पावर बैंक से फोन या लैपटॉप चार्ज नहीं कर सकते, ना ही फ्लाइट से प्लग से पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं. विस्तार से समझिए किन चीजों पर बैन लगाया और किन के इस्तेमाल की इजाजत है.

DGCA का पावर बैंक नियम

भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने हाल ही में लिथियम बैटरी से जुड़े खतरों को देखते हुए पावर बैंक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं. नवंबर 2025 में जारी ‘डेंजरस गुड्स एडवाइजरी सर्कुलर’ के तहत, जनवरी 2026 से लागू इन नियमों का उद्देश्य विमान में आग लगने के जोखिम को कम करना है.

हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ने और सस्ते पावर बैंक के चलन से जोखिम बढ़ गया था.  दुनिया भर में लिथियम-आयन बैटरी से जुड़े कई हादसे हुए हैं. इन घटनाओं की वजह से DGCA ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये बलाव किए हैं.

मुख्य नियम

  • फ्लाइट के दौरान पावर बैंक का किसी भी तरह उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है.
  • न  पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं, न ही पावर बैंक से अपना फोन, लैपटॉप या कोई अन्य डिवाइस चार्ज कर सकते हैं.
  • विमान की सीट में लगे पावर सॉकेट से भी पावर बैंक को कनेक्ट नहीं किया जा सकता.

यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया क्योंकि चार्जिंग के दौरान बैटरी ओवरहीट हो सकती है, जिससे थर्मल रनअवे (अनियंत्रित गर्मी) की स्थिति बन सकती है और आग लग सकती है. लिथियम बैटरी की आग बहुत तीव्र होती है और इसे बुझाना मुश्किल होता है, जो बंद केबिन में घातक साबित हो सकती है.

पावर बैंक ले जाने के नियम सख्त

पावर बैंक केवल हैंड बैगेज (कैरी-ऑन) में ही ले जाया जा सकता है. इसे चेक-इन बैगेज में रखना पूरी तरह मना है, क्योंकि होल्ड में आग लगने पर उसे पता लगाना और बुझाना असंभव होता है.

ओवरहेड बिन (ऊपरी सामान रखने की जगह) में भी पावर बैंक रखना प्रतिबंधित है. इसे यात्रियों की पहुंच में रखना जरूरी है, ताकि अगर गर्मी, धुआं या अजीब गंध आए तो तुरंत पता चले और कार्रवाई हो सके. DGCA ने स्पष्ट कहा है कि ओवरहेड बिन में रखी बैटरी से आग लगने पर देरी से पता चलता है, जो खतरा बढ़ाता है.

क्षमता की सीमा निर्धारित

केवल 100 वाट-आवर (Wh) से कम क्षमता वाले पावर बैंक ही साथ ले जाए जा सकते हैं. आमतौर पर 27,000 mAh तक के पावर बैंक इस सीमा में आते हैं . 27,000 mAh से ज्यादा या 100Wh से अधिक वाले पावर बैंक ले जाना मना है. अगर 100-160Wh के बीच है, तो एयरलाइन से विशेष अनुमति लेनी पड़ सकती है, लेकिन 160Wh से ऊपर वाले पूरी तरह बैन हैं.

यात्रियों को सलाह

पावर बैंक की पैकेजिंग पर Wh रेटिंग चेक करें, क्योंकि mAh से Wh की गणना अलग-अलग वोल्टेज पर बदल सकती है.

Topics

