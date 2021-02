Ban On International Flight: देश व दुनिया में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से सामने आने लगे हैं. ऐसे में एक तरफ जहां वैक्सीनेशन शुरू किया जा चुका है. वहीं एहतियात के तौर पर डीजीसीए (Directorate General of Civil Aviation) ने विदेशी उड़ानों पर पाबंदी की अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है. यानी अब 31 मार्च तक लोग विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगे. बता दें कि पहले ये पाबंदी 28 फरवरी तक थी जो कि जल्द ही खत्म होने वाला है. Also Read - India में Coronavirus के 16,738 नए केस सामने आए, एक्टिव मरीजों की संख्‍या 1 लाख 51 हजार के पार

DGCA के निर्देश

शुक्रवार को DGCA ने निर्देश जारी कर कहा कि सक्षम प्राधिकरण ने 26 जून 2020 के परिपत्र की वैधता बढ़ा दी है. इसके तहत भारत से और भारत के लिए अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय सेवाओं को 31 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया गया है. यह सेवा 31 मार्च की रात 23.59 तक निलंबित रहेगी. केवल चुनिंदा रूट्स पर ही अंतरराष्ट्रीय यात्राओं को अनुमति दी जा सकेगी. DGCA ने बताया कि यह आदेश मालवाहक उड़ानों और उन विमानों पर लागू नहीं होगी जिन्हें DGCA से पहले ही अनुमति मिल चुकी है.

बता दें कि कोरोना महामारी के फैलने और लॉकडाउन के समय से भी यानी 26 जून 2020 से ही भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है. इस बाबत DGCA द्वारा समय समय पर दिशानिर्देश जारी किए जाते रहे हैं. हालांकि फिलहाल कुछ विमानों को देश में शुरू कर दिया गया है लेकिन उनकी संख्या कम है. कोरोना पर लगाम लगाने को लेकर एहतियात के तौर पर ऐसा किया जा रहा है.