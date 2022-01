Ban on physical rallies, roadshows: चुनाव आयोग ने पांच राज्‍यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के दौरान बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच राजनीतिक दलों की रैलियों और रोडशो पर प्रतिबंध लगा दिया है. चुनाव आयोग के प्रवक्‍ता ने कहा, चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक मतदान वाले राज्यों में चुनावी रैलियों और रोड शो पर रोक लगा दी है.Also Read - BSP चीफ मायावती ने स्‍वामी प्रसाद मौर्या को दिया जवाब, सपा को बताया दलित विरोधी

ECI allows political parties to hold indoor meetings with a maximum of 300 persons or 50% of the capacity of the hall. pic.twitter.com/dR32PfMZlN

— ANI (@ANI) January 15, 2022