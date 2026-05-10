मदर्स डे पर मां और भाई की गोली मारकर हत्या, जमीन के झगड़े में बेटे ने उजाड़ा अपना ही घर

उत्तर प्रदेश के बांदा में जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया. एक शख्स ने कथित तौर पर मदर्स डे के दिन अपनी मां और छोटे भाई को गोली मार दी. घटना के बाद आरोपी फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.

Published date india.com Published: May 10, 2026 10:09 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
मदर्स डे पर मां और भाई की गोली मारकर हत्या, जमीन के झगड़े में बेटे ने उजाड़ा अपना ही घर

Uttar Pradesh Crime News: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से रिश्तों को झकझोर देने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है. मदर्स डे के दिन जहां लोग अपनी मां के प्रति प्यार और सम्मान जता रहे थे, वहीं बांदा में एक बेटे ने कथित तौर पर अपनी ही मां और छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है.

ये मामला बांदा जिले के बबेरू कोतवाली क्षेत्र का है. पुलिस के अनुसार परिवार में काफी समय से पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इसी विवाद ने रविवार को इतना खतरनाक रूप ले लिया कि घर में गोलियां चल गईं और दो लोगों की जान चली गई.

क्या थी वजह?

पुलिस ने बताया कि आरोपी राजकिशोर गुप्ता अपने पिता के जमीन बेचने के फैसले से नाराज था. इसी बात को लेकर परिवार में अक्सर झगड़े होते रहते थे. रविवार (10 मई) को भी परिवार के बीच बहस शुरू हुई, जो धीरे-धीरे हिंसक हो गई. आरोप है कि गुस्से में आकर राजकिशोर ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से मां शांति देवी और छोटे भाई देविदीन पर गोली चला दी.

गोली लगने के बाद दोनों गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े. फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और दोनों घायलों को बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने क्या कहा?

घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है. इलाके में कई टीमें बनाई गई हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. बांदा के पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला पारिवारिक जमीन विवाद से जुड़ा हुआ लग रहा है. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं और हथियार से जुड़े साक्ष्य भी एकत्र किए गए हैं. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक परिवार में लंबे समय से तनाव का माहौल था, लेकिन किसी ने शायद ही सोचा होगा कि मामला हत्या तक पहुंच जाएगा. घटना के बाद पूरे गांव में डर और शोक का माहौल है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. परिवार के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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