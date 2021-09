Bandipora Encounter Update: जम्मू- कश्मीर के बांदीपोरा स्थित वाटनिरा इलाके में आज सुबह से ही सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है, जानकारी के मुताबिक इस मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को मार गिराया है. ताजा जानकारी के मुताबिक जम्मू-कश्मीर पुलिस और सेना की 14 राष्ट्रीय राइफल के जवान संयुक्त रूप से मुठभेड़ में शामिल हैं और आतंकियों की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं. बताया जा राह है कि आतंकियों की संख्या दो से तीन के बीच है, जिनमें से दो का काम तमाम हो गया है.Also Read - महबूबा मुफ्ती का बड़ा ऐलान, 'जम्मू-कश्मीर का आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी पीडीपी'

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर मुठभेड़ की जानकारी साझा करते हुए बताया कि आज आतंकियों की धरपकड़ के लिए बांदीपोरा में तलाशी अभियान शुरू किया गया था जिसमें से एक ठिकाने पर छिपे आतंकियों ने तलाशी अभियान में शामिल पुलिस और सुरक्षाबलों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया. आतंकियों की फायरिंग के जवाब में सुरक्षाबलों ने भी आतंकियों पर फायरिंग की. फिलहाल सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है. Also Read - अंतर्कलह से जूझ रही कांग्रेस से भाजपा का मुकाबला करने की उम्मीद करना बेमानी: उमर अब्दुल्ला

Encounter underway at Watnira area of Bandipora. Police & security forces at the spot. Further details shall follow: J&K Police

— ANI (@ANI) September 26, 2021