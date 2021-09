Bandipora Encounter Update: जम्मू- कश्मीर के बांदीपोरा स्थित वाटनिरा इलाके में आज सुबह से ही सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है, जानकारी के मुताबिक इस मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों, दिवंगत भाजपा नेता वसीम बारी के हत्यारों को मार गिराया है. ताजा जानकारी के मुताबिक जम्मू-कश्मीर पुलिस और सेना की 14 राष्ट्रीय राइफल के जवान संयुक्त रूप से मुठभेड़ में शामिल हैं और आतंकियों की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं.Also Read - महबूबा मुफ्ती का बड़ा ऐलान, 'जम्मू-कश्मीर का आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी पीडीपी'

आतंकियों के ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी है और मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला-बारूद सहित कई आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद हुई हैं.

#UPDATE | Bandipora encounter | Killer of BJP leader late Waseem Bari, his father and brother killed in the encounter. Further details shall follow: Jammu and Kashmir Police

