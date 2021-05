West Bengal Election Result: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने आज रविवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Election) में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के दमदार प्रदर्शन पर पार्टी सुप्रिमो ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को बधाई दी. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के लोगों को भाजपा (BJP) को हराने लिए बधाई देता हूं. Also Read - Bengal Election Result: ECI की वेबसाइट पर अभी नहीं हुई ममता की हार की पुष्टि, राज्यपाल ने कल मुलाकात के लिए बुलाया

मालूम हो कि रात दस बजे तक चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक टीएमसी ने कुल 292 सीटों में से 212 पर बढ़त बना ली है. इसमें पार्टी 146 सीटें जीत चुकी है और 66 पर लीड बनाए हुए हैं. बंगाल में भाजपा विपक्षी दल के रूप में उभरी है और पार्टी ने 78 सीटों पर बढ़त बना ली है. भगवा दल इसमें 43 सीटों पर जीत दर्ज कर चुका है और 45 पर आगे है. दो सीटों पर अन्य उम्मीदवार आगे हैं.

I'm happy to congratulate Mamata ji and the people of West Bengal for soundly defeating the BJP.

