नई दिल्ली: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा की गई भविष्यवाणी के बाद सोशल मीडिया में चर्चा शुरू हो गई है कि 2020 में बांग्लादेश प्रति व्यक्ति जीडीपी में भारत से आगे निकल जाएगा. जैसे ही भारत की विकास दर में गिरावट आएगी वह प्रति व्यक्ति जीडीपी में बांग्लादेश से पीछे हो जाएगा. हालांकि आईएमएफ ने यह भी कहा है कि अगले साल भारत में इसमें बढ़ोतरी होगी. Also Read - ब्रह्मोस की एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के टेस्‍ट का वीड‍ियो सामने आया, 400 KM तक सटीक निशाना

आईएमएफ की वर्ल्ड इकॉनॉमिक रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले इस वित्तीय वर्ष में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी में 10.5 प्रतिशत की गिरावट आएगी. इससे भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे गरीब देश बन जाएगा, जो गरीबी के मामले में केवल पाकिस्तान और नेपाल से पीछे होगा. अब बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव की भारत की तुलना में प्रति व्यक्ति जीडीपी अधिक होगी. डॉलर के लिहाज से देखें तो बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी 2020 में 4 फीसदी बढ़कर भारत की 1,877 से बढ़कर 1,888 डॉलर हो जाने की उम्मीद है. Also Read - भारत के पुल निर्माण से बौखलाया चीन, कहा- हम लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देते

IMF has estimated India’s GDP to grow at 8.8% in 2021, twice that of Bangladesh at 4.4%. Under present govt, Per Capita GDP increased from Rs 83,091 in 2014-15 to Rs 1,08,620 in 2019-20 – increase of 30.7%. Under UPA 2, it had increased by 19.8%: Govt sources https://t.co/hvTGTI7AKc Also Read - अगले साल चीन को पछाड़ सबसे तेजी से आगे बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था, आयेगा 8.8 प्रतिशत का उछाल: IMF

