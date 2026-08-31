पाकिस्तान-सऊदी-तुर्किये के रक्षा समझौते में शामिल होने को तैयार ढाका, बोला- दूसरे देशों से रिश्ते रहेंगे संतुलित

बांग्लादेश ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौता में शामिल होने की संभावना पर सकारात्मक रुख दिखाया है. ढाका का कहना है कि इससे उसके दूसरे देशों के साथ संबंध प्रभावित नहीं होंगे.

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Bangladesh Mecca Pact: बांग्लादेश ने सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के बीच हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौता (Mecca Joint Defence Agreement) को लेकर अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि अगर उसे इसमें शामिल होने का प्रस्ताव मिलता है तो वह सकारात्मक तरीके से विचार करेगा. ढाका का कहना है कि किसी एक सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनने से उसके दूसरे देशों के साथ संबंधों पर कोई रोक नहीं लगेगी.

बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायुन कबीर ने रविवार को विदेश मंत्रालय में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इस मुद्दे पर जानकारी दी. उन्होंने सऊदी अरब के राजदूत अब्दुल्ला जफर बिन अबियाह के साथ मुलाकात के बाद कहा कि यह समझौता बांग्लादेश के सामने कुछ नए अवसर खोल सकता है. उनके मुताबिक, इस मुद्दे पर अलग-अलग साझेदार देशों के साथ बातचीत चल रही है और अब तक चर्चा सकारात्मक रही है.

कबीर ने कहा कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए बांग्लादेश को अपनी विदेश नीति और सुरक्षा सहयोग को लचीले और व्यापक नजरिए से आगे बढ़ाना होगा. उनका जोर इस बात पर था कि किसी एक क्षेत्र में सहयोग करने का मतलब यह नहीं है कि देश दूसरे गठबंधनों या साझेदारियों से दूरी बना ले.

बांग्लादेश को अभी नहीं मिला औपचारिक प्रस्ताव

विदेश मंत्री खलीलुर रहमान भी पहले संसद में कह चुके हैं कि अगर बांग्लादेश को इस रक्षा समझौते में शामिल होने का प्रस्ताव मिलता है तो सरकार उसका सकारात्मक मूल्यांकन करेगी. उन्होंने इसे मुस्लिम देशों के बीच का आंतरिक मामला बताते हुए कहा था कि इसमें किसी अन्य देश को चिंतित होने की जरूरत नहीं है.

हालांकि, बांग्लादेश ने अभी तक यह स्पष्ट किया है कि उसे इस समझौते में शामिल होने का कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला है. यानी फिलहाल ढाका की ओर से सिर्फ संभावित सदस्यता को लेकर सकारात्मक संकेत दिए गए हैं.

क्या है मक्का संयुक्त रक्षा समझौता?

सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये ने 7 अगस्त को मक्का में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सामूहिक सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करना बताया गया है. समझौते के तहत किसी एक सदस्य पर होने वाले सशस्त्र हमले को सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा. ऐसे में बांग्लादेश के जुड़ने की स्थिति में उसकी सुरक्षा नीति और अंतरराष्ट्रीय सैन्य प्रतिबद्धताओं पर इसका असर पड़ सकता है.

भारत की भी नजर

बांग्लादेश के इस रुख को लेकर भारत में भी नजर रखी जा रही है. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा था कि भारत ऐसे सभी घटनाक्रमों पर करीब से नजर रखता है, जिनका देश की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है. विदेश नीति के जानकारों के बीच भी इस संभावित कदम को लेकर अलग-अलग राय है. कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सैन्य गठबंधन बांग्लादेश को रणनीतिक मजबूती दे सकता है, जबकि कुछ का कहना है कि इससे ढाका की पारंपरिक गुटनिरपेक्ष नीति प्रभावित हो सकती है.

पूर्व राजनयिकों ने यह सवाल भी उठाया है कि यदि भविष्य में समझौते के किसी सदस्य का किसी अन्य देश के साथ सैन्य टकराव होता है तो सामूहिक सुरक्षा की शर्त बांग्लादेश के लिए मुश्किल स्थिति पैदा कर सकती है. दूसरी तरफ, समझौते के समर्थकों का तर्क है कि ऐसे गठबंधन से बांग्लादेश को अपनी सुरक्षा क्षमताओं और रणनीतिक विकल्पों को मजबूत करने का मौका मिल सकता है. फिलहाल ढाका ने अंतिम फैसला नहीं लिया है और किसी औपचारिक प्रस्ताव का इंतजार किया जा रहा है.