बांग्लादेशी घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम! BSF ने कूचबिहार बॉर्डर पर 30 लोगों को पकड़ा

इस घटना ने एक बार फिर सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है. केंद्र सरकार पहले ही सीमा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा चुकी है.

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पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में BSF जवानों ने अभियान चलाया. (ANI)

पश्चिम बंगाल में पहली बार BJP सरकार बनने के बाद अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ अभियान तेज हो गया है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया है. इसके बाद मालदा में डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं.बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों का हुजूम उमड़ पड़ा है.सीमा पर बढ़े तनाव के बीच सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है.

पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद BSF जवानों ने अभियान चलाया और कम से कम 30 लोगों को पकड़ा है. यह कार्रवाई सीमा पार से अवैध घुसपैठ की कोशिशों को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है.

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कूचबिहार सेक्टर में तैनात BSF को दिखी थी संदिग्ध हलचल



PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को बंगाल के कूचबिहार सेक्टर में तैनात BSF जवानों को सीमा के पास कुछ संदिग्ध हलचल दिखाई दी. इसके बाद इलाके में निगरानी बढ़ाई गई और विशेष अभियान चलाया गया. तलाशी के दौरान जवानों ने करीब 30 लोगों को पकड़ा. इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. शुरुआती जांच में आशंका जताई गई कि ये लोग अवैध रूप से भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे.फिलहाल पकड़े गए लोगों से पूछताछ की जा रही है और उनके आईडी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की जा रही है.

इस घटना ने एक बार फिर सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है. केंद्र सरकार पहले ही सीमा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा चुकी है. स्मार्ट फेंसिंग, आधुनिक निगरानी उपकरण और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जैसे उपायों पर लगातार काम किया जा रहा है.

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भारत और बांग्लादेश की सीमा कितनी लंबी?



भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है. पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ लगभग 2,216 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है. यह भारत-बांग्लादेश की सबसे लंबी स्टेट बॉर्डर है. इसके साथ ही बांग्लादेश के साथ असम 262 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर, मिजोरम 318 किलोमीटर और मेघालय 443 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक, लगभग 3,240 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है. 850 किलोमीटर पर बाड़बंदी होनी बाकी है.

भारत में कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए?



2016 में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा था कि भारत में करीब 2 करोड़ (20 मिलियन) अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हो सकते हैं. सरकार ने यह भी कहा था कि ऐसी घुसपैठ गुप्त तरीके से होती है, इसलिए सटीक डेटा देना संभव नहीं है.



बांग्लादेश को लेकर CAA का क्या रोल?



केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (CAA) के तहत 7 समुदायों को राहत दी है. इसके मुताबिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी. उन्हें CAA के तहत नागरिकता कानून का लाभ मिलेगा. इसलिए ऐसे लोगों को पुलिस हिरासत में नहीं ले सकेगी.

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फिर पश्चिम बंगाल की सरकार किन्हें घुसपैठिया बता रही?

पश्चिम बंगाल में BJP सरकार के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि जो लोग CAA के दायरे में नहीं आते, उन्हें अवैध घुसपैठिया माना जाएगा. राज्य पुलिस ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF को सौंपेगी. इसके बाद BSF बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पूरी करेगी.

मालदा और मुर्शिदाबाद में बना डिटेंशन सेंटर

राज्य का मुर्शिदाबाद ऐसा पहला जिला बन गया है, जहां 3 बांग्लादेशी नागरिकों को होल्डिंग सेंटर भेजा गया है. तीनों को अवैध तरीके से भारत में प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. वहीं, मालदा जिले में भी डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं. होल्डिंग सेंटर में 30 दिन तक संदिग्ध विदेशियों को रखा जाएगा.

किस आधार पर हो रही कार्रवाई?



सरकार का कहना है कि यह कदम केंद्र सरकार की उस गाइडलाइन के तहत उठाया गया है, जिसमें अवैध बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं से निपटने की प्रक्रिया बताई गई है. ‘इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट, 2025’ में निगरानी, हिरासत और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को तकनीक से जोड़ा गया है. साथ ही कुछ पुलिस अधिकारियों को बिना वॉरंट गिरफ्तारी का अधिकार भी दिया गया है.

घुसपैठियों की वापसी पर बांग्लादेश का क्या स्टैंड है?



बांग्लादेश अपने अवैध प्रवासियों की वापसी के लिए तैयार है. लेकिन, वो कानूनी प्रक्रिया और नागरिकता वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद ही ऐसा करेगा. हाल के बयानों में बांग्लादेश ने कहा है, “भारत किसी को जबरन सीमा पार धकेल नहीं सकता. पहले यह साबित होना चाहिए कि व्यक्ति वास्तव में बांग्लादेशी नागरिक है. वापसी दोनों देशों के स्थापित द्विपक्षीय समझौतों के तहत होनी चाहिए.”

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