Hindi India Hindi

Banglore Namma Metro Rules If Passenger Play Loud Music Eat Food Give Fine

मेट्रो में सफर करने वाले हो जाएं सावधान! तोड़ा ये नियम तो देना होगा भारी जुर्माना, यहां समझें रूल्स

इस शहर की मेट्रो में गाने बजाने, खाना खाने या तंबाकू चबाने पर अब भारती जुर्माना लगाने की योजना है. मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में...

बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को अब नियमों का पालन करना जरूरी हो गया है. दरअसल, बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (BMRCL) ने यात्रियों में अनुशासन और बेहतर यात्रा अनुभव को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया है. इसके तहत, मेट्रो के अंदर तेज आवाज में गाने बजाने, खाना खाने या तंबाकू चबाने पर जुर्माना देना होगा. मेट्रो प्रबंधन का कहना है कि इन सबसे यात्रियों को असुविधा होती है, साथ ही ये सार्वजनिक स्थानों के नियमों के खिलाफ हैं.

कौन से नियम तोड़ने पर लग सकता है जुर्माना

BMRCL के मुताबिक, मेट्रो ट्रेन एक साझा सार्वजनिक स्थान है, जहां हर यात्री की जिम्मेदारी बनती है कि वह दूसरों की सुविधा का ध्यान रखे. बिना ईयरफोन के तेज म्यूजिक सुनना, ट्रेन के अंदर खाना खाना या तंबाकू चबाना न केवल सफाई बल्कि माहौल को भी खराब करता है. इसके अलावा, प्राथमिकता वाली सीटों को लेकर भी सख्ती बरती जा रही है. वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों को जरूरत पड़ने पर सीट देना अब केवल शिष्टाचार नहीं, बल्कि एक जरूरी नागरिक कर्तव्य माना जाएगा. इन नियमों का उल्लंघन करने पर मेट्रो कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

मेट्रो में अंदर होमगार्ड तैनात किए जाएंगे

बार-बार मिल रही शिकायतों को देखते हुए BMRCL ने एक साल तक ऑनबोर्ड जागरूकता अभियान चलाया. इस अभियान के तहत हर मेट्रो ट्रेन में दो होमगार्ड की विशेष टीम तैनात की गई, जो यात्रियों को नियमों के बारे में समझाती रही. इस दौरान जुटाए गए आंकड़े चौंकाने वाले हैं. करीब 57 हजार से ज्यादा यात्री तेज आवाज में म्यूजिक बजाते पाए गए, जबकि 37 हजार से अधिक लोग प्राथमिकता सीटों पर बैठे मिले. इसके अलावा लगभग 1900 यात्रियों को ट्रेन के अंदर खाना खाते हुए और 1600 से ज्यादा लोगों को तंबाकू चबाते हुए पकड़ा गया. इन सभी को समझाइश दी गई और नियमों की जानकारी दी गई.

यात्रियों से सहयोग की अपील

मेट्रो प्रबंधन ने यात्रियों से अपील की है कि वे सफर के दौरान छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें. म्यूजिक सुनते समय ईयरफोन का इस्तेमाल करें, ट्रेन के अंदर खाने-पीने से बचें और तंबाकू जैसे उत्पादों का इस्तेमाल न करें. साथ ही, जरूरतमंद यात्रियों को प्राथमिकता सीट जरूर दें. BMRCL का कहना है कि शिष्टाचार, धैर्य और दूसरों के प्रति सम्मान से मेट्रो यात्रा न सिर्फ सुरक्षित, बल्कि आरामदायक और सुखद भी बन सकती है. अगर यात्री सहयोग करें, तो नम्मा मेट्रो हर किसी के लिए बेहतर सफर का अनुभव दे सकती है.