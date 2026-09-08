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इस हफ्ते 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, घर से निकलने से पहले देख लें तारीख

सितंबर के इस हफ्ते में बैंक 3 दिन बंद रहेंगे. आइए जानते हैं बैंक किस-किस दिन छुट्टी रहेगी और इसके पीछे क्या वजह है. हालांकि UPI, ATM और नेट बैंकिंग की सुविधा जारी रहेगी.

Written by: Gargi Santosh
Published: September 8, 2026, 9:10 PM IST
इस हफ्ते 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, घर से निकलने से पहले देख लें तारीख
बैंक की शाखाएं बंद रहेंगी, इसका मतलब यह नहीं कि बैंकिंग पूरी तरह रुक जाएगी. (File Photo)
  • जयपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थानीय चुनाव के कारण 11 सितंबर को बैंक बंद रहेंगे
  • 12 सितंबर को दूसरा शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे
  • फिर 13 सितंबर को रविवार होने की वजह से देशभर के बैंकों में छुट्टी रहेगी
  • हालांकि, डिजिटल सेवाएं जारी रहेंगी

Bank Holidays: सितंबर का दूसरा हफ्ता चल रहा है और अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई काम बाकी है, तो यह खबर जरूर पढ़ लें. दरअसल, देश के कई हिस्सों में इस हफ्ते बैंक लगातार 3 दिन बंद रहने वाले हैं. हालांकि, गुरुवार यानी 10 सितंबर तक ज्यादातर जगहों पर बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे. RBI के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, इन दिन तक कोई बड़ी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय छुट्टी नहीं है.

11 सितंबर को क्यों बंद रहेंगे बैंक?

अब बात करें वो कौन से तीन दिन हैं, जब बैंक बंद रहेंगे. तो 11 सितंबर को जयपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थानीय चुनाव की वजह से बैंक में छुट्टी रहेगी. हालांकि, यह छुट्टी पूरे राजस्थान या देशभर के सभी बैंकों पर लागू नहीं होगी. इसके अलावा, 11 सितंबर को बैंक यूनियनों की ओर से हड़ताल का भी ऐलान किया गया है. ऐसे में कुछ जगहों पर बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं.

और पढ़ें: सितंबर में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, मिलेगा 3 लॉन्ग वीकेंड, चेक करें RBI की हॉलीडे लिस्ट

12 और 13 सितंबर को भी छुट्टी

इसके बाद 12 सितंबर महीने का दूसरा शनिवार है, इसलिए भी बैंक बंद रहेंगे. RBI के नियमों के अनुसार, दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक शाखाओं में छुट्टी रहती है. इसके ठीक अगले दिन यानी 13 सितंबर, रविवार को भी बैंक बंद रहेंगे. इस तरह 11, 12 और 13 सितंबर को कुछ जगहों पर लगातार तीन दिन बैंक ब्रांच बंद रहने की स्थिति बनेगी.

डिजिटल बैंकिंग जारी रहेगी

बैंक की शाखाएं बंद रहेंगी, इसका मतलब यह नहीं कि बैंकिंग पूरी तरह रुक जाएगी. ग्राहक UPI, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ATM जैसी डिजिटल सुविधाओं का इस्तेमाल पहले की तरह कर सकेंगे. फिर भी आपका कोई ऐसा काम है, जिसके लिए बैंक जाना जरूरी है, तो उसे छुट्टी से पहले निपटा लें.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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