नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने शिमला की एक कंपनी एवं उसके प्रवर्तकों की 1.08 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है. एजेंसी ने बैंक धोखाधड़ी एवं धनशोधन से जुड़े एक मामले की जांच के सिलसिले में यह कार्रवाई की है.

Enforcement Directorate (ED) attaches 2 plots of M/s Zoya Resorts & Hotel at Mohal Sadhora village in Shimla & 1 flat of Lal Chand Shyam situated at Royal Oaks Apartment, Mauja Kaithu, Shimla under Prevention of Money-Laundering Act (PMLA), in a bank-fraud case. #HimachalPradesh pic.twitter.com/XKcqOuXPx7

— ANI (@ANI) August 31, 2019