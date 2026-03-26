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Bank Holidays: 26, 27, 28 और 29 मार्च को लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानिए अपने शहर के बैंक का हाल

26, 27, 28 और 29 मार्च को लगातार 4 दिन बैंक बंद रहेंगे, किस तारीख को कौन से राज्य में बैंक बंद रहेंगे, आइए जानते हैं.

Published date india.com Published: March 26, 2026 10:58 AM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
जानिए किस तारीख पर कहां बंद रहेंगे बैंक
जानिए किस तारीख पर कहां बंद रहेंगे बैंक

26 मार्च से बैंकों में लंबा वीकेंड शुरू हो गया है. रहेगा. भारत के सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक 26 मार्च से 29 मार्च तक लगातार चार दिनों के लिए बंद रहेंगे. इस लंबी छुट्टी का एक मुख्य कारण श्री राम नवमी का उत्सव है. बैंकों की छुट्टियां हर शहर में अलग-अलग होती हैं. ये चार दिन की छुट्टियां त्योहार और महीने के चौथे शनिवार की वजह से हुई हैं.

26 मार्च को बैंक की छुट्टी इन शहरों में है

राम नवमी के उत्सव के कारण कुछ शहरों में बैंक बंद रहेंगे. इनमें अहमदाबाद, आइजोल, बेलापुर, चंडीगढ़, देहरादून, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर और शिमला शामिल हैं.

27 मार्च को बैंक की छुट्टी यहां रहेगी

इस बीच, 27 मार्च को श्री राम नवमी (चैते दशैन) के उत्सव के लिए भोपाल, भुवनेश्वर, गंगटोक, हैदराबाद, लखनऊ, पटना, रांची और विजयवाड़ा जैसे शहरों में बैंक बंद रहेंगे.

28 मार्च को बैंक की छुट्टी?

भारत के सभी बैंक बंद रहेंगे, जिनमें शेड्यूल्ड प्राइवेट और पब्लिक बैंकों के अलावा ग्रामीण, क्षेत्रीय, स्थानीय और विदेशी बैंक भी शामिल हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि 28 मार्च महीने का चौथा शनिवार है, जो छुट्टी का दिन होता है. बैंक वीकेंड की छुट्टियों के लिए एक खास पैटर्न अपनाते हैं. महीने का पहला और तीसरा शनिवार बैंकों के लिए काम का दिन होता है, जबकि महीने का दूसरा और चौथा शनिवार बैंकों के लिए छुट्टी का दिन होता है. अगर किसी महीने में पांच शनिवार पड़े है, तो वह भी काम का दिन ही माना जाता है.

29 मार्च को बैंक की छुट्टी

29 मार्च को रविवार है. संडे का दिन बैंकों के लिए वैसे भी छुट्टी का दिन होता है.

सितंबर 2015 से, RBI ने निर्देश दिया है कि सभी शेड्यूल्ड और नॉन-शेड्यूल्ड बैंक – चाहे वे पब्लिक, प्राइवेट, विदेशी, सहकारी, क्षेत्रीय ग्रामीण या स्थानीय बैंक हों – महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सार्वजनिक छुट्टी मनाएंगे. इसी के अनुसार, पेमेंट सिस्टम दूसरे और चौथे शनिवार को काम नहीं करेंगे, लेकिन काम वाले शनिवारों को पूरे दिन काम करेंगे.

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भुगतान प्रणालियों में आम तौर पर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT), देश के विभिन्न बैंकर्स क्लियरिंग हाउस द्वारा संचालित चेक क्लियरिंग और ECS सूट शामिल होते हैं.

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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