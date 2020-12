Bank Holidays in January 2021: यह साल खत्म होने वाला है और लगभग चार दिन बाद नया साल लग जाएगा. नए साल पर सबसे पहले छुट्टियों की लिस्ट पर ध्यान जाता है. इस बीच बैंकों की छुट्टियों को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है. अगर आपका बैंक से संबंधित कोई जरूरी काम पेंडिंग है तो उसे जल्द ही निपटा लीजिए क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने जनवरी के लिए काम को टाला तो शायद आपको उसे पूरा करने में ज्यादा समय लग सकता है. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि साल के पहले ही महीने यानि जनवरी में लगभग आधा महीना बैंक बंद रहेंगे. Also Read - Bank Holidays in December 2020: दिसंबर में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, जरूरी काम निपटाने जा रहे हैं तो देख लें ये लिस्ट

भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए साल में जनवरी के महीने में बैंक की छुट्टियों की एक जानकारी साझा की है. जानकारी के अनुसार जनवरी में लगभग 16 दिन बैंक बंद रहेंगे. हालांकि यहां यह ध्यान रखना है कि यह जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों में एक साथ 16 दिन बैंक बंद रहेंगे. कई छुट्टियां ऐसी है जो राज्यों पर निर्भर करती हैं इसलिए हो सकता है एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाली बैंकों की छुट्टियों में अंतर हो. इसलिए ग्राहक अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस बात की जानकारी ले सकते हैं. Also Read - अगर कोई काम हो तो जल्द निपटा लें, अक्टूबर में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानिए

गौरतबल है कि सरकारी और प्राइवेट बैंक राष्ट्रीय अवकाश के साथ साथ किसी भी महीने के दूसरे और चौथे रविवार को पूरी तरह से बंद रहते हैं. राष्ट्रीय और शनिवार की छुट्टी के अलावा कई क्षेत्रीय छुट्टियों की वजह से भी बैंक बंद रहते हैं. Also Read - Bank Holidays in September 2020: सितंबर में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, जानिए कब-कब है छुट्टी

January 2021 Bank National Holidays List

1 जनवरी 2021- नए साल का दिन

3 जनवरी 2021- साप्ताहिक अवकाश (रविवार)

9 जनवरी 2021- दूसरा शनिवार

10 जनवरी 2021- साप्ताहिक अवकाश (रविवार)

17 जनवरी 2021- साप्ताहिक अवकाश (रविवार)

23 जनवरी 2021- चौथा शनिवार

24 जनवरी 2021- साप्ताहिक अवकाश (रविवार)

26 जनवरी 2021- गणतंत्र दिवस

31 जनवरी 2021- साप्ताहिक अवकाश (रविवार)

January 2021 Bank Regional Holidays List

2 January 2021- New Year celebration

14 January 2021- Makar Sankranti/ Pongal/ Maghe Sankranti

15 January 2021- Thiruvalluvar Day/ Magh Bihu and Tusu Puja

16 January 2021- Uzhavar Thirunal

23 January 2021- Netaji Subhas Chandra Bose Birthday

25 January 2021- Imoinu Iratpa

26 January 2021- Gaan-Ngai