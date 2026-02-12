  • Hindi
Bank Strike: 12 फरवरी को बैंक हड़ताल पर, कैश निकासी-जमा में होगी दिक्कत, घर से निकलने से पहले पढ़ें ये अलर्ट

बैंकों ने ग्राहकों को सलाह दी है कि जरूरी लेन-देन पहले से ही निपटा लें, ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके. स्थिति शहर और ब्रांच के आधार पर अलग-अलग हो सकती है, इसलिए लोकल अपडेट चेक करना बेहतर होगा.

प्रतीकात्मक तस्वीर
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की ओर से जानकारी दी गई 12 फरवरी, 2026 को पूरे देश में बैंक हड़ताल होगी. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक ने कहा है “हड़ताल के दौरान काम पर कुछ हद तक असर पड़ सकता है.” न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक, IDBI बैंक को भी बैंक यूनियनों से हड़ताल का फॉर्मल नोटिस मिला है. यह हड़ताल देश भर के बड़े बैंक यूनियनों ने बुलाई है. हालांकि, न तो बैंकों ने और न ही रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने 12 फरवरी को बैंक हॉलिडे घोषित किया है, जिससे पता चलता है कि ब्रांच खुली रहने की उम्मीद है.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने BSE को सूचित किया कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (AIBOA) और बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) जैसे प्रमुख बैंक यूनियनों ने 12 फरवरी (गुरुवार) को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का नोटिस दिया है.

SBI ने स्पष्ट किया कि बैंक ने अपनी ब्रांचों और ऑफिसों में सामान्य कामकाज बनाए रखने के लिए जरूरी इंतजाम किए हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी BSE को फाइलिंग में बताया कि हड़ताल होने पर ब्रांचों और ऑफिसों के कामकाज पर असर पड़ सकता है, हालांकि बैंक सुचारू संचालन के लिए कदम उठा रहा है.

यह हड़ताल किस मुद्दे पर है?

यह हड़ताल मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा नवंबर में नोटिफाई किए गए चार नए लेबर कोड्स के विरोध में है, जो 29 पुराने लेबर कानूनों को रिप्लेस करते हैं. यूनियनों का आरोप है कि ये कोड मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं, नौकरी की सुरक्षा घटाते हैं, हायर-एंड-फायर को आसान बनाते हैं और ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रेशन को मुश्किल करते हैं.

बैंक कर्मचारी लंबे समय से चली आ रही मांगों जैसे 5 working days, बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस और अन्य श्रमिक हितों को भी उठा रहे हैं. यह हड़ताल 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर बुलाई गई भारत बंद का हिस्सा है, जिसमें लाखों-करोड़ों मजदूर शामिल होने का अनुमान है.

बैंकों की स्थिति क्या रहेगी?

RBI ने और न ही किसी बड़े बैंक ने 12 फरवरी को आधिकारिक बैंक हॉलिडे घोषित किया है. इसलिए ब्रांचें खुली रहने की उम्मीद है. कर्मचारियों के हड़ताल में शामिल होने पर ब्रांच सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, जैसे कैश डिपॉजिट/विड्रॉल, चेक क्लियरिंग, पासबुक अपडेट और कस्टमर सपोर्ट में देरी.
डिजिटल बैंकिंग मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, ATM आदि पर ज्यादातर असर नहीं पड़ने की संभावना है, क्योंकि ये ऑटोमेटेड हैं.

इससे पहले बैंकों की ओर से 27 जनवरी को भी हड़ताल हुई थी, जिससे पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई के काम में रुकावट आई थी. यह प्रदर्शन भी उसी विरोध की अगली कड़ी है.

