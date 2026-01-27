आज बैंक यूनियनों की हड़ताल, जानें किन बैंकों के कामकाज पर पड़ेगा असर

Bank Strike News: यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 5-डे वर्क वीक की लंबित मांग को लेकर मंगलवार को देशव्यापी बैंक हड़ताल का आह्वान किया है. इस विरोध प्रदर्शन के कारण चेक क्लीयरेंस और कैश लेनदेन जैसी बैंकिंग सेवाएं बाधित हो सकती हैं.

Bank Strike: अगर आप आज यानी मंगलवार 27 जनवरी को बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने अपनी मांगों को लेकर देशभर में एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया है. इस विरोध प्रदर्शन के कारण सरकारी बैंकों में कामकाज पूरी तरह प्रभावित होने की आशंका है.

बैंक कर्मचारियों की यह लड़ाई पिछले कई सालों से चल रही है. उनकी सबसे प्रमुख मांग है कि बैंकों में भी अन्य सरकारी कार्यालयों की तरह सप्ताह में केवल पांच दिन काम हो और हर शनिवार व रविवार को छुट्टी दी जाए.

हड़ताल का मुख्य कारण

यूनियनों का तर्क है कि मार्च 2024 में भारतीय बैंक संघ के साथ हुए वेतन समझौते में सभी शनिवारों को छुट्टी देने पर सहमति बन गई थी. हालांकि, समझौता होने के बावजूद सरकार ने अभी तक इसे आधिकारिक तौर पर लागू नहीं किया है. इसी देरी से नाराज होकर कर्मचारियों ने अब सड़क पर उतरने का फैसला किया है.

अभी क्या है बैंकों में छुट्टियों का नियम?

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, बैंक कर्मचारियों को हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही अवकाश मिलता है. पहले, तीसरे और पांचवें (यदि हो तो) शनिवार को बैंकों में सामान्य दिनों की तरह कामकाज होता है. कर्मचारियों का कहना है कि यह नियम अब पुराना हो चुका है और काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए इसे बदलना जरूरी है.

कौन-कौन से बैंक रहेंगे बंद?

इस हड़ताल में देश के लगभग सभी बड़े सरकारी बैंक हिस्सा ले रहे हैं. इनमें शामिल हैं- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक.

निजी क्षेत्र के कुछ बैंकों पर इसका आंशिक असर पड़ सकता है, लेकिन सरकारी बैंकों में कैश जमा करने, चेक क्लियरेंस और लोन से जुड़े काम पूरी तरह रुक सकते हैं.

कर्मचारियों का प्रस्ताव

बैंक यूनियनों ने एक बहुत ही व्यावहारिक प्रस्ताव सरकार के सामने रखा है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे काम से जी नहीं चुरा रहे हैं. कर्मचारी सोमवार से शुक्रवार तक हर रोज 40 मिनट अतिरिक्त काम करने को तैयार हैं. इससे यह सुनिश्चित होगा कि बैंक के कुल कामकाजी घंटों में कोई कमी न आए और ग्राहकों को भी परेशानी न हो.

यूनियन का कहना है कि जब आरबीआई, एलआईसी और स्टॉक एक्सचेंज जैसे संस्थान हफ्ते में 5 दिन काम कर सकते हैं, तो बैंकों पर 6 दिन का बोझ क्यों डाला जा रहा है?

यह हड़ताल 26 जनवरी की आधी रात से शुरू होकर 27 जनवरी की आधी रात तक चलेगी. यूनियनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार अब भी इस पर कोई ठोस फैसला नहीं लेती है, तो आने वाले समय में यह आंदोलन और भी उग्र हो सकता है.

