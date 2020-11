देश में आज यानी 1 नवंबर से कई नियम बदल गए हैं. आज से कुछ बैंकों में ग्राहकों को अब पैसे जमा करने और निकालने के लिए चार्ज देना होगा. रिपोर्ट के अनुसार, बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) आज से अपने ग्राहकों को निर्धारित सीमा से अधिक लेनदेन के लिए शुल्क लेना शुरू करेगा. रिपोर्ट में बैंक ऑफ इंडिया (Bank Of India), पीएनबी (PNB), एक्सिस बैंक (Axis Bank) और सेंट्रल बैंक (Central bank) जैसे अन्य बैंकों के नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है. इन खबरों को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है. Also Read - ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले- 'हां, मैं कुत्ता हूं, जनता से भ्रष्टाचार करने वालों को काट लूंगा'

रिपोर्ट को टैग करते हुए, कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र पर हमला किया और सरकार के इस कदम को 'कमर तोड़ तोहफा' बताया. रिपोर्टों के अनुसार, इनमें से कुछ लेनदेन शुल्क 1 नवंबर से शुरू हो जाएंगे.

रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एक महीने में तीन बार निकासी मुफ्त होगी, लेकिन इसके बाद 150 रुपये निकासी शुल्क लगाया जाएगा. इसी तरह, एक महीने में तीन बार जमा मुफ्त होगा, लेकिन इसके बाद प्रत्येक लेनदेन पर 40 रुपये का शुल्क लगाया जाएगा.