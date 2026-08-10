अब साइबर फ्रॉड केस में वर्चुअल रिकॉर्ड भी माने जाएंगे सबूत,संसद से पास हुआ बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, जान लें आपको क्या-क्या फायदा

डिजिटलाइजेशन से हमारी जिंदगी आसान तो बहुत हुई है. इसके साथ-साथ तमाम मुश्किलें भी बढ़ाई हैं. हैकर्स आपके गैजेट के जरिए कब आपकी पर्सनल लाइफ और आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच जाए, कहा नहीं जा सकता. पहले फर्जी फोन कॉल, ईमेल के जरिए फ्रॉड होता था. फिर लॉटरी, SIM हैकिंग, चिट फंड और पार्सल डिलिवरी स्कैम शुरू हुआ. अब स्कैमर्स ने साइबर फ्रॉड का नया तरीका ढूंढ निकाला है. इसे डिजिटल अरेस्ट स्कैम कहते हैं.भारत में 2025 के पहले 10 महीनों के भीतर ही डिजिटल अरेस्ट स्कैम के जरिए 2,140 करोड़ रुपये की ठगी हुई है. डिजिटल स्कैम से औसतन हर महीने 214 करोड़ रुपये से ज्यादा का चूना लगाया गया. ऐसे स्कैम की शिकायत के लिए अब वर्चुअल रिकॉर्डिंग भी सबूत माने जाएंगे. सरकार इसके लिए संसद में एक बिल लेकर आई है.
‘बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026’ लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से पास हो चुका है. अब इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा जाएगा. राष्ट्रपति के साइन होते ही ये बिल कानून बन जाएगा. आइए जानते हैं क्या है बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026? इसके कानून बनने से आपको क्या फायदा है:-
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बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026 का मकसद बैंकों के रिकॉर्ड को अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने के नियमों को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से अपडेट करना है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026 को लोकसभा में 3 अगस्त को पेश किया था. 6 अगस्त को लोकसभा में इस बिल को ध्वनिमत से पारित किया गया. राज्यसभा में यह बिल सोमवार (10 अगस्त) को पेश हुआ और आज ही बिल पारित कर दिया गया.
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यह बिल अंग्रेजों के जमाने के 135 साल पुराने कानून की जगह लेगा. Bankers’ Books Evidence Act, 1891 (बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891) कानून 1 अक्टूबर 1891 को लागू हुआ था. 135 साल पुराने कानून में का मूल उद्देश्य था बैंक की बही-खातों और रिकॉर्ड को कोर्ट में सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने का तरीका तय करना. यानी अगर किसी मुकदमे में बैंक खाते की जानकारी जरूरी हो, तो बैंक को हर बार अपनी पूरी मूल बही कोर्ट में लाने की जरूरत न पड़े. कानून की धारा 4 के तहत बैंक की किसी एंट्री की सर्टिफाइड कॉपी को कोर्ट में prima facie Evidence माना जा सकता था. यानी शुरुआती तौर पर उस रिकॉर्ड को सही मानकर आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा सकती थी. इस कानून में कई खामियां थीं. इसलिए नए कानून की जरूरत पड़ी.
इस नए कानून के लागू होने के बाद अब बैंकिंग के डिजिटल और वर्चुअल रिकॉर्ड्स को अदालत में ठोस सबूत माना जाएगा. पुराना कानून उस दौर का था जब सारा बैंकिंग काम कागजों और बही-खातों में होता था. समय के साथ बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह बदल चुका है और अब कोर बैंकिंग, मोबाइल ऐप, UPI और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जमाना है. इसलिए नए कानून की जरूरत पड़ी.
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