EnglishHindi
LIVE

Bankipur Election Result LIVE: बांकीपुर से दतिया तक मतगणना शुरू, प्रशांत किशोर की सियासी अग्निपरीक्षा, नतीजों पर 3 राज्यों की नजर

बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंझलपुर विधानसभा उपचुनावों की मतगणना शुरू हो गई है. सबसे ज्यादा नजर बांकिपुर पर है, जहां जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में अपनी राजनीतिक ताकत का इम्तिहान दे रहे हैं.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: August 3, 2026, 8:47 AM IST
Bankipur Election Result LIVE: बांकीपुर से दतिया तक मतगणना शुरू, प्रशांत किशोर की सियासी अग्निपरीक्षा, नतीजों पर 3 राज्यों की नजर

बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंझलपुर विधानसभा उपचुनावों की मतगणना सोमवार (3 अगस्त) सुबह शुरू हो गई. तीनों सीटों पर हुई वोटिंग के नतीजों पर राजनीतिक दलों के साथ-साथ आम लोगों की भी नजर बनी हुई है. सबसे ज्यादा चर्चा बिहार की बांकिपुर सीट की है, जहां जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार किसी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

बांकीपुर सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है. ये सीट पूर्व विधायक नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद से खाली है. इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहा है. ऐसे में यहां मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है. 30 जुलाई को हुए मतदान के बाद अब सभी की निगाहें मतगणना पर टिकी हैं.

प्रशांत किशोर की अग्निपरीक्षा

ये चुनाव केवल एक सीट का परिणाम नहीं बल्कि प्रशांत किशोर की नई राजनीतिक पार्टी की स्वीकार्यता का भी बड़ा संकेत माना जा रहा है. अगर उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलता है तो बिहार की राजनीति में जन सुराज पार्टी की भूमिका और मजबूत हो सकती है. वहीं, बीजेपी और आरजेडी के लिए भी यह चुनाव प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है.

दतिया विधानसभा सीट

वहीं, मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर भी मुकाबला काफी रोचक है. यहां बीजेपी ने अशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने घनश्याम सिंह पर भरोसा जताया है. इस सीट पर 71 प्रतिशत से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया था, जिससे साफ है कि मतदाताओं ने चुनाव में अच्छी भागीदारी दिखाई.

मंझलपुर विधानसभा सीट

उधर, गुजरात की मंझलपुर विधानसभा सीट पर भी मतगणना जारी है. ये सीट बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी. बीजेपी ने यहां सतीश गोविंदभाई पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व मंत्री भिखाभाई रबारी को मैदान में उतारा है. हालांकि यहां मतदान प्रतिशत अन्य दोनों सीटों की तुलना में कम रहा, लेकिन परिणाम राज्य की राजनीतिक तस्वीर को लेकर महत्वपूर्ण संकेत दे सकते हैं.

Follow updates here:

  • Aug 3, 2026 8:42 AM IST
    दतिया की सियासत क्यों खास?
    2023 में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हराया था. बाद में अदालत से सजा मिलने के कारण सीट खाली हुई और उपचुनाव कराना पड़ा.
  • Aug 3, 2026 8:41 AM IST
    दतिया में भाजपा-कांग्रेस की सीधी टक्कर
    मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर बीजेपी के अशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच सीधा मुकाबला है. यहां 71.44 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.
  • Aug 3, 2026 8:41 AM IST
    कम मतदान ने बढ़ाई उत्सुकता
    बांकिपुर में केवल 34.24 प्रतिशत मतदान हुआ, जो पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में काफी कम रहा. अब सभी की नजर कम वोटिंग के असर पर है.
  • Aug 3, 2026 8:41 AM IST
    बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर
    बांकिपुर सीट पर भाजपा ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी 1995 से इस सीट पर अपना दबदबा बनाए हुए है.
  • Aug 3, 2026 8:41 AM IST
    प्रशांत किशोर की पहली चुनावी परीक्षा
    चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर के लिए यह चुनाव उनकी राजनीतिक ताकत और जनाधार की पहली बड़ी परीक्षा माना जा रहा है.
  • Aug 3, 2026 8:41 AM IST
    बांकिपुर पर सबसे ज्यादा नजर
    बिहार की बांकिपुर सीट पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में हैं, इसलिए यह मुकाबला सबसे चर्चित बना हुआ है.
  • Aug 3, 2026 8:40 AM IST
    मतगणना शुरू
    तीनों विधानसभा सीटों बिहार के बांकिपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंझलपुर में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है.
Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.