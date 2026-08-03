EnglishHindi

बांकीपुर में अजेय बढ़त के बाद CM सम्राट चौधरी को लेकर क्या बोले प्रशांत किशोर? BJP को दिया यह मैसेज

Bankipur Election Results: बांकीपुर में 27 राउंड की वोटिंग के बाद प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) BJP उम्मीदवार नीरज कुमार से तकरीबन 17 हजार वोटों से आगे चल रहे हैं.

Written by: Parinay Kumar
Updated: August 3, 2026, 5:10 PM IST
Bankipur Election Result
Bankipur Election Result: चुनाव में अजेय बढ़त के बाद प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर हमला बोला.

Bankipur Election Results: चुनाव मैदान में पहली बार उतरे प्रशांत किशोर बांकीपुर से दमदार आगाज करते नजर आ रहे हैं. बांकीपुर में 28 राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर तकरीबन 19 हजार वोटों से आगे चल रहे हैं. PK की जीत अब महज औपचारिकता भर है. वोटों की गिनती के बीच प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) का बयान आया है. प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) पर निशाना साधा है. न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, ‘बिहार को अच्छा लीडर मिलना चाहिए. ये उपचुनाव BJP के लिए बड़ा मैसेज है. BJP को चाहिए कि वो सम्राट चौधरी को हटाकर किसी योग्य को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाए.’

‘लोगों के भरोसे का करेंगे सम्मान’

जन ​​सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा, ‘इस जीत के बाद हमारी पहली प्राथमिकता बांकीपुर के लोगों के आशीर्वाद और भरोसे का सम्मान करना है. हम बांकीपुर को बेहतर बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे. आपको अगले दो-तीन महीनों में वे बदलाव दिखने लगेंगे. मैं बड़े-बड़े वादे नहीं करना चाहता. मेरे विधायक बनने से बांकीपुर रातों-रात बेंगलुरु नहीं बन जाएगा, लेकिन आपको अगले दो-तीन महीनों में यहां कुछ सुधार जरूर दिखेंगे… बांकीपुर के लोगों ने BJP नेतृत्व को एक स्पष्ट संदेश दिया है, ‘कृपया बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर किसी अच्छे व्यक्ति को नियुक्त करें.’

और पढ़ें: उपचुनाव में BJP को बड़ा झटका! बांकीपुर-दतिया में हार के करीब भाजपा, प्रशांत किशोर का दमदार आगाज

उन्होंने कहा, ‘अगर बीजेपी सम्राट चौधरी की जगह कुशवाहा समुदाय के किसी दूसरे नेता को लाना चाहती है, तो यह पूरी तरह से उनका फैसला है. हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिसे भी चुना जाए, वह कुशवाहा समुदाय का एक सक्षम और ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए. बिहार को हर हाल में आगे बढ़ना चाहिए. बिहार का विकास होना चाहिए. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन व्यक्ति जीतता है या कौन सी पार्टी सरकार बनाती है. यही लोकतंत्र है. चुनाव में जीत और हार तो होती रहती है; वे आते-जाते रहते हैं. असल मायने में जो चीज महत्वपूर्ण है, वह है बिहार का विकास.’

उधर, जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर की पत्नी डॉ. जाहन्वी दास ने कहा, ‘मैं बांकीपुर और बिहार की जनता को धन्यवाद देती हूं…मैं बहुत खुश हूं’

28 राउंड की गिनती के बाद किसे कितने वोट?

चुनाव आयोग के मुताबिक, 28 राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर 19,420 वोटों से आगे चल रहे हैं. PK को कुल 59,247 वोट मिले हैं. वहीं, दूसरे नंबर पर चल रहे बीजेपी उम्मीदवार के खाते में 39,827 वोट आए हैं.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Bihar की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.