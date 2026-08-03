बांकीपुर में अजेय बढ़त के बाद CM सम्राट चौधरी को लेकर क्या बोले प्रशांत किशोर? BJP को दिया यह मैसेज

Bankipur Election Results: बांकीपुर में 27 राउंड की वोटिंग के बाद प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) BJP उम्मीदवार नीरज कुमार से तकरीबन 17 हजार वोटों से आगे चल रहे हैं.

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Bankipur Election Result: चुनाव में अजेय बढ़त के बाद प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर हमला बोला.

Bankipur Election Results: चुनाव मैदान में पहली बार उतरे प्रशांत किशोर बांकीपुर से दमदार आगाज करते नजर आ रहे हैं. बांकीपुर में 28 राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर तकरीबन 19 हजार वोटों से आगे चल रहे हैं. PK की जीत अब महज औपचारिकता भर है. वोटों की गिनती के बीच प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) का बयान आया है. प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) पर निशाना साधा है. न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, ‘बिहार को अच्छा लीडर मिलना चाहिए. ये उपचुनाव BJP के लिए बड़ा मैसेज है. BJP को चाहिए कि वो सम्राट चौधरी को हटाकर किसी योग्य को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाए.’

‘लोगों के भरोसे का करेंगे सम्मान’

जन ​​सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा, ‘इस जीत के बाद हमारी पहली प्राथमिकता बांकीपुर के लोगों के आशीर्वाद और भरोसे का सम्मान करना है. हम बांकीपुर को बेहतर बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे. आपको अगले दो-तीन महीनों में वे बदलाव दिखने लगेंगे. मैं बड़े-बड़े वादे नहीं करना चाहता. मेरे विधायक बनने से बांकीपुर रातों-रात बेंगलुरु नहीं बन जाएगा, लेकिन आपको अगले दो-तीन महीनों में यहां कुछ सुधार जरूर दिखेंगे… बांकीपुर के लोगों ने BJP नेतृत्व को एक स्पष्ट संदेश दिया है, ‘कृपया बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर किसी अच्छे व्यक्ति को नियुक्त करें.’

#WATCH | Patna | As he continues his lead in the Bankipur bypoll, Jan Suraaj Chief Prashant Kishor says, “Our first priority after this victory is to honour the blessings and trust that the people of Bankipur have placed in us. We will do everything we can to improve Bankipur.… pic.twitter.com/eNTKiSeIUI — ANI (@ANI) August 3, 2026

उन्होंने कहा, ‘अगर बीजेपी सम्राट चौधरी की जगह कुशवाहा समुदाय के किसी दूसरे नेता को लाना चाहती है, तो यह पूरी तरह से उनका फैसला है. हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिसे भी चुना जाए, वह कुशवाहा समुदाय का एक सक्षम और ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए. बिहार को हर हाल में आगे बढ़ना चाहिए. बिहार का विकास होना चाहिए. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन व्यक्ति जीतता है या कौन सी पार्टी सरकार बनाती है. यही लोकतंत्र है. चुनाव में जीत और हार तो होती रहती है; वे आते-जाते रहते हैं. असल मायने में जो चीज महत्वपूर्ण है, वह है बिहार का विकास.’

#WATCH | Patna | As Jan Suraaj, chief Prashant Kishor continues his lead in the Bankipur bypoll Wife of Jan Suraaj chief Prashant Kishor, Dr. Jahnavi Das, says, “I thank the public of Bankipur and Bihar…I am very happy” pic.twitter.com/sM6S1T0bMJ — ANI (@ANI) August 3, 2026

उधर, जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर की पत्नी डॉ. जाहन्वी दास ने कहा, ‘मैं बांकीपुर और बिहार की जनता को धन्यवाद देती हूं…मैं बहुत खुश हूं’

28 राउंड की गिनती के बाद किसे कितने वोट?

चुनाव आयोग के मुताबिक, 28 राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर 19,420 वोटों से आगे चल रहे हैं. PK को कुल 59,247 वोट मिले हैं. वहीं, दूसरे नंबर पर चल रहे बीजेपी उम्मीदवार के खाते में 39,827 वोट आए हैं.