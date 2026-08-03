बांकीपुर में किस पार्टी को मिले कितने फीसदी वोट? प्रशांत किशोर का मत प्रतिशत कितना प्रचंड?

Bankipur Election Result: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को बांकीपुर विधानसभा चुनाव में पहली जीत मिली है. यह तब संभव हुआ जब प्रशांत किशोर खुद उम्मीदवार बने, लड़े, जोर-शोर से लड़े. हालांकि, यह उपचुनाव था, लेकिन सीट वो थी, जिस पर भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन काबिज थे. आइये वोट प्रतिशत के नजरिए से जानते हैं कि क्यों प्रशांत किशोर की यह जीत एक बड़ी विजय है.
प्रशांत किशोर को कुल 64117 वोट मिले, जिसमें से 34 पोस्टल वोट थे और बाकी 64151 ईवीएम से मिले. वोट प्रतिशत में ये आंकड़ा 49.23 का था. यानी प्रशांत किशोर को करीब-करीब अकेले उतने वोट मिले, जितने बाकी 24 उम्मीदवारों को मिलाकर पड़े. प्रशांत किशोर ने करीब 18953 वोट से अपने निकटतम उम्मीदवार को हराया, यह भी एक बड़ा अंतर है. निकटतम उम्मीदवार भाजपा के नीरज सिंह को सिर्फ 34.4 फीसदी वोट मिला.
Explainer: प्रशांत किशोर ने कमबैक के लिए बांकीपुर को ही क्यों चुना? तय थी हार फिर कैसे बदल दी बाज़ी? उपचुनाव नतीजों के मायने
आरजेडी की रेखा कुमारी को मात्र 10.95 फीसदी वोट मिले. उनकी जमानत भी जब्त हो गई. चुनाव के नियमों के अनुसार, किसी भी उम्मीदवार को जमानत राशि बचाने के लिए कुल पड़े वैध मतों का कम से कम छठा हिस्सा यानी 16.67% वोट पाना जरूरी होता है. अगर वोट इससे कम मिलते हैं, तो जमानत जब्त हो जाती है.
निर्दलीय उम्मीदवार ब्रजेश पटेल को मात्र 70 वोट मिले. यानी 0.05 प्रतिशत. वहीं नोटा को 646 यानी करीब .5 फ़ीसदी वोट मिले.
गाली देने पर भी बनता है पुलिस केस? जानिए क्या कहता है भारत का कानून, दोषी को कितने साल की हो सकती है जेल
प्रगतिशील जनता पार्टी के मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव को .75 फीसदी वोट, राष्ट्रीय लोक जनशक्तिपार्टी के तनवीर आलम को 0.66 फीसदी, भारतीय आवाम पार्टी के प्रदीप कुमार को .6 फीसदी, भारतीय जवान किसान पार्टी के बैजनाथ प्रसाद को .29 फीसदी और निर्दलीय उम्मीदवार अनिल दास को .24 प्रतिशत वोट मिले. इनके अलावा निर्दलीय सिकंदर कुमार को .2 फीसदी, अखिल भारतीय जन संघ के जितेंद्र दुबे को .2, राष्ट्रीय गरीब दल के रामबाबू प्रसाद को .18 फीसदी वोट मिले.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें