नई दिल्‍ली: पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी ने गुरुवार को उनकी अस्‍थ‍ियों का विसर्जन किया. उन्‍होंने हापुड़ में गंगा में अपने पिता के साथ एक नाव में सवार होकर मां की अस्‍थियों का विसर्जन किया. इस दौरान पिता कौशल स्वराज भी बांसुरी के साथ थे. एक दिन पहले बुधवार को बेटी बांसुरी ने नम आंखों से अपनी मां को मुखाग्नि दी थी.

अंतिम संस्कार के दौरान, परंपरा के अनुसार बांसुरी ने कंधे पर मटका रखकर मां की चिता के परिक्रमा किए और जमीन पर गिरा कर मटका तोड़ने की रश्‍म निभाई थी. परिक्रमा के दौरान बांसुरी के साथ उनके पिता भी थे.

प्रधानमंत्री को बांसुरी और कौशल स्वराज को दिलासा देते रहे थे. बांसुरी पेशे से वकील हैं और वह ऑक्सफोर्ड से स्नातक हैं. वह और उनके पिता दोनों सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं.

#WATCH: Bansuri Swaraj, daughter of former EAM Sushma Swaraj, immerses her mother's ashes in Ganga river in Hapur. Sushma Swaraj's husband Swaraj Kaushal is also accompanying her.

