'प्राण प्रतिष्ठा' के दिन अदालतों में judicial holiday का अनुरोध, जानिए देश में कहां कहां रहेगी छुट्टी

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को लिखे अपने पत्र में 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर ‘प्राण प्रतिष्ठा’ समारोह के उपलक्ष्य में सभी अदालतों में न्यायिक अवकाश का अनुरोध किया है. उनका कहना है, इस आयोजन का धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है. यहां तक ​​कि दुनिया के अधिकांश देशों में भी लोग इसे मना रहे हैं.

इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए मनन कुमार मिश्रा ने मुख्य न्यायाधीश से भारत में इस 22 जनवरी को छुट्टी घोषित करने के लिए अनुरोध किया है. एक वकील के रूप में, कानूनी बिरादरी के सदस्य के रूप में, हमने न्यायिक कामकाज के महत्व को भी ध्यान में रखा है. मनन कुमार मिश्रा ने बताया, मैंने कहा है कि इस छुट्टी की भरपाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को किसी भी शनिवार को खोलकर की जा सकती है.

