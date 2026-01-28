  • Hindi
  • India Hindi
  • Baramati Plane Crash Pinky Mali Last Call To Father Said Flying With Ajit Pawar

'कल बात करूंगी पापा, मैं अजित पवार के साथ उड़ान भर रही हूं...', बारामती क्रैश से पहले पिंकी माली ने पिता से बोले थे ये आखिरी शब्द

Ajit Pawar Plane Crash: बारामती विमान हादसे में जान गंवाने वाली केबिन क्रू पिंकी माली की अपने पिता से आखिरी बातचीत सामने आई है, जिसमें उन्होंने अजित पवार के साथ उड़ान की बात कही थी. इस हादसे में पायलट समेत पांच लोगों की मौत हुई.

Published date india.com Published: January 28, 2026 10:43 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
'कल बात करूंगी पापा, मैं अजित पवार के साथ उड़ान भर रही हूं...', बारामती क्रैश से पहले पिंकी माली ने पिता से बोले थे ये आखिरी शब्द

Ajit Pawar Plane Crash: बारामती में हुए दर्दनाक विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को ले जा रहा चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कुल पांच लोगों की जान चली गई. इनमें दो युवा लड़कियां, केबिन क्रू सदस्य पिंकी माली और पायलट-इन-कमांड कैप्टन शांभवी पाठक भी शामिल थीं. हादसे के बाद सामने आई पिंकी माली की अपने पिता से आखिरी बातचीत ने इस त्रासदी को और भी भावुक बना दिया है.

हादसे से कुछ घंटे पहले पिंकी माली ने अपने पिता शिवकुमार माली से फोन पर बात की थी. उन्होंने कहा था, ‘पापा, मैं अजित पवार के साथ बारामती जा रही हूं. उन्हें छोड़ने के बाद नांदेड़ जाऊंगी और होटल पहुंचकर आपसे बात करूंगी.’ पिता ने भी उनसे जल्द बात करने का वादा किया था, लेकिन यह बातचीत उनकी आखिरी साबित हुई. उड़ान भरने के बाद परिवार से उनका कोई संपर्क नहीं हो पाया.

यह हादसा उस समय हुआ जब मुंबई से बारामती आ रहा Learjet 45 विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश कर रहा था. बताया गया है कि विमान ने दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन रनवे पार कर जाने के बाद उसमें आग लग गई. प्लेन पूरी तरह जल गया और उसमें सवार कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच सका. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, लैंडिंग के समय विजिबिलिटी कम थी, जिसे हादसे की एक बड़ी वजह माना जा रहा है.

परिवार के साथ रहती थीं पिंकी माली

पिंकी माली मुंबई के वर्ली इलाके में अपने परिवार के साथ रहती थीं. मूल रूप से वह उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के भैंसा गांव की रहने वाली थीं. उन्होंने ठाणे से अपनी पढ़ाई पूरी की और बाद में एविएशन सेक्टर में करियर बनाया. उनके पिता के अनुसार, पिंकी इससे पहले राष्ट्रपति, मुख्यमंत्रियों और कई बड़े राजनीतिक नेताओं के साथ उड़ान भर चुकी थीं. अजित पवार के साथ यह उनकी चौथी उड़ान थी. हादसे से पहले वह बेहद खुश और उत्साहित थीं और बारामती पहुंचकर एक बैठक की व्यवस्था कराने की भी बात कर रही थीं.

इस हादसे में जान गंवाने वाली दूसरी लड़की थीं कैप्टन शांभवी पाठक. वह डिफेंस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती थीं और एक सेना अधिकारी की बेटी थीं. उन्होंने एयर फोर्स बाल भारती स्कूल से पढ़ाई की, मुंबई विश्वविद्यालय से एरोनॉटिक्स में बीएससी की डिग्री ली और न्यूजीलैंड में प्रोफेशनल फ्लाइट ट्रेनिंग हासिल की थी. वह एक सक्षम और प्रशिक्षित पायलट मानी जाती थीं. उनके साथ को-पायलट कैप्टन सुमित कपूर भी थे, जिनके पास 16,000 घंटे से ज्यादा का उड़ान अनुभव था.

कंपनी अधिकारियों का कहना है कि विमान तकनीकी रूप से पूरी तरह फिट था और सभी नियामक मानकों के अनुसार मेंटेन किया गया था. इसके बावजूद हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर लैंडिंग के दौरान ऐसा क्या हुआ, जिससे यह भयावह दुर्घटना हुई. इस हादसे ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में, बल्कि आम लोगों के बीच भी गहरा शोक पैदा कर दिया है. खासकर पिंकी माली और कैप्टन शांभवी पाठक जैसी युवा और होनहार पेशेवरों की असमय मौत ने हर किसी को भावुक कर दिया है. उनकी आखिरी बातें और अधूरे सपने अब परिवारों की यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गए हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.