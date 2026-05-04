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Baranagar Vidhan Sabha Election Results LIVE: क्या फिर से TMC को जीत दिलाएंगी सायनतिका बनर्जी ? BJP लगा देगी गढ़ में सेंध ? देखें बरानगर इलेक्शन रिजल्ट्स
Baranagar Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates (बरानगर विधानसभा चुनाव परिणाम / बरानगर इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव अपडेट्स): इस सीट पर बंगाली सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री सायनतिका हैं, वह TMC की स्टार कैंडिडेट हैं.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे कुछ ही घंटों में साफ हो जाएंगे. मतगणना शुरू हो गई है. कोलकाता के पास नॉर्थ 24 परगना जिले की बारानगर सीट पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) की लोकप्रिय अभिनेत्री-नेता सायनतिका बनर्जी मजबूत दावेदार हैं. यह सीट TMC के गढ़ के रूप में जानी जाती है, जहां पार्टी लगातार कब्जा बनाए हुए है. सायनतिका बनर्जी ही फिलहाल बारानगर की MLA हैं, उन्होंने जून 2024 के उपचुनाव में जीत हासिल की थी, जहां उन्होंने BJP के सजल घोष को 8,148 वोटों के अंतर से हराया था. इस सीट पर 29 अप्रैल 2026 को मतदान हुआ. यहां पर TMC की पकड़ मजबूत मानी जा रही है, हालांकि BJP और अन्य पार्टियां चुनौती दे रही हैं.
सीट का इतिहास
बारानगर लंबे समय से TMC का गढ़ रहा है. 2021 में तपस रॉय (TMC) ने 85,615 वोटों (53.42%) से जीत हासिल कर BJP को हराया था. 2016 में तपस रॉय (TMC) फिर विजयी रहे थे. पहले यह सीट RSP और अन्य दलों के पास भी रही, लेकिन 2011 के बाद TMC ने मजबूत पकड़ बनाई.
सायनतिका
बंगाली सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री सायनतिका 39 साल की हैं, वह TMC की स्टार कैंडिडेट हैं. 2021 में बांकुरा से हारने के बाद 2024 उपचुनाव में बारानगर से जीतीं. उनकी लोकप्रियता, पार्टी की मशीनरी और स्थानीय विकास के मुद्दे उनके पक्ष में हैं. कोई आपराधिक मामले नहीं. उनकी संपत्ति लगभग 42 लाख रुपये है. पढ़िए नतीजों का पल पल का अपडेट…
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