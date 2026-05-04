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BARCHALLA Vidhan Sabha Election Results LIVE: काग्रेस के रिपुन बोरा या BJP के रितु बरन सरमाह... असम के बरचल्ला सीट पर कौन मारेगा बाजी?

Barchalla Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates: बरचल्ला विधानसभा सीट पर 2026 का मुकाबला बीजेपी के रितु बरन, कांग्रेस दिग्गज रिपुन बोरा और यूपीपीएल के बाबूराम के बीच है. बरचल्ला विधानसभा सीट पर 9 अप्रैल 2026 को चुनाव हुआ और आज यानि 4 मई के दिन काउंटिंग के बाद आने वाले नतीजे यह साफ कर देंगे कि जनता ने BJP, कांग्रेस या किसी दूसरे कैंडिडेट में से किसे चुना...

बरचल्ला विधानसभा सीट पर किसे मिलेगी जीत?

Barchalla Assembly Election Results 2026 LIVE Updates: असम के शोणितपुर जिले की बरचल्ला विधानसभा सीट पर 2026 का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है. इस सीट पर किसी एक पार्टी की लहर के बजाय कैंडिडेट के व्यक्तिगत प्रभाव और पार्टी के आधार वोट के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है. 9 अप्रैल 2026 को वोटिंग और 4 मई यानि आज काउंटिंग के बाद, इस बात से पर्दा हट जाएगा कि बरचल्ला सीट पर जनता इस बार किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है.

बरचल्ला में त्रिकोणीय मुकाबला

इस बार बरचल्ला में मुख्य रूप से तीन उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर है. कांग्रेस ने यहां से अपने दिग्गज नेता रिपुन बोरा को मैदान में उतारा है, जो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं. उनके सामने बीजेपी के रितु बरन सरमाह हैं, जो सत्ताधारी दल की साख बचाने की कोशिश करेंगे. वहीं, यूपीपीएल के बाबूराम बंसुमतारी की मौजूदगी ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है, जिससे जीत का गणित काफी उलझ गया है.

बरचल्ला सीट का सियासी इतिहास

बरचल्ला सीट 1957 में अस्तित्व में आई थी और लंबे समय तक यहां कांग्रेस का एकछत्र राज रहा. मोहिकांता दास और टंका बहादुर राय जैसे नेताओं ने दशकों तक यहां पार्टी की कमान संभाली. हालांकि, 2016 के बाद से यहां BJP का जादू चला और बीजेपी के गणेश कुमार लिंबू ने लगातार दो बार कांग्रेस को मात दी. अब 2026 में कांग्रेस के लिए यह सीट वापस पाना एक बड़ी प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है.

कितने अमीर है रिपुन बोरा? पढ़ाई से लेकर नेटवर्थ जानें

कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे रिपुन बोरा बरचल्ला के सबसे चर्चित उम्मीदवारों में से एक हैं. वे पोस्ट ग्रेजुएट हैं और पेशे से वकील होने के साथ-साथ पूर्व सांसद भी रह चुके हैं. चुनावी हलफनामे के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति 2.8 करोड़ रुपये है और उनकी वार्षिक आय लगभग 19.7 लाख रुपये है. उनके खिलाफ एक गंभीर आपराधिक मामला भी लंबित है, जिसे विपक्षी दल चुनाव प्रचार में मुद्दा बना रहे हैं.

कितने अमीर है रितु बरन सरमाह? पढ़ाई से लेकर नेटवर्थ जानें

बीजेपी उम्मीदवार रितु बरन सरमाह इस चुनावी जंग में अमीरी के मामले में सबसे आगे हैं. 57 वर्षीय सरमाह के पास कुल 4.5 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जबकि उन पर लगभग 25.5 लाख रुपये की देनदारी है. उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका बेदाग राजनीतिक रिकॉर्ड है, क्योंकि उनके खिलाफ एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है. पार्टी को उम्मीद है कि उनकी स्वच्छ छवि चुनाव में असर डालेगी.

कितने अमीर है बाबूराम बंसुमतारी? पढ़ाई से लेकर नेटवर्थ जानें

यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) के बाबूराम बंसुमतारी इस त्रिकोणीय मुकाबले के तीसरे कोण हैं. 53 वर्षीय बंसुमतारी की सादगी चर्चा का विषय है, क्योंकि उनकी कुल घोषित संपत्ति मात्र 2.5 लाख रुपये है और उन पर कोई कर्ज नहीं है. 10वीं पास होने के बावजूद उनकी जमीनी पकड़ और स्थानीय मुद्दों पर उनकी समझ विरोधियों के लिए चुनौती पेश कर सकती है. बाबूराम भी बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड के चुनाव मैदान में हैं.

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