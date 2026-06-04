Barish ka Update: इन राज्यों में पहुंच चुका है मानसून, जानें आपके शहर में कब होगी पहली बारिश

Desh mai Barish ko Lekar Update: देश भर में अब मानसून ने दस्तक देना शुरू कर दिया है. गर्मी से परेशान लोगों के लिए बड़ी राहत मिलेगी. केरल में 4 जून 2026 को बारिश ने दस्तक दे दी है. हालांकि, इस बार मानसून अपने सामान्य समय से तीन दिन की देरी से पहुंचा है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आगे इसकी रफ्तार तेज रह सकती है.
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार मानसून अब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बड़े हिस्सों में एक्टिव हो चुका है. इसके प्रभाव से कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं और आने वाले दिनों में देश के अन्य हिस्सों में भी मौसम का मिजाज बदल सकता है.
मौसम विभाग के मुताबिक, मानसून फिलहाल केरल और माहे के अलावा लक्षद्वीप द्वीपसमूह, कर्नाटक के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के कई इलाकों और अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के विस्तृत क्षेत्रों तक पहुंच चुका है. समुद्री क्षेत्रों में इसकी सक्रियता बढ़ने से तटीय राज्यों में बारिश की संभावना लगातार मजबूत हो रही है.
केरल में पिछले दो दिनों के दौरान व्यापक बारिश दर्ज की गई. कई स्थानों पर भारी बारिश भी हुई, जिसने मानसून के आगमन के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार कीं.
मौसम विज्ञान विभाग, आईएमडी (IMD) का अनुमान है कि अगले दो से तीन दिनों में मानसून और आगे बढ़ेगा. इसके तहत गोवा में पूरी तरह मानसून एक्टिव हो सकता है. महाराष्ट्र के कई हिस्सों, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के अतिरिक्त क्षेत्रों और तमिलनाडु के बाकी हिस्सों में भी बारिश का दायरा बढ़ने की संभावना है.
इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में भी मानसून की एंट्री होने के संकेत हैं. बंगाल की खाड़ी में बन रही अनुकूल परिस्थितियां पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अच्छी बारिश का रास्ता तैयार कर रही हैं.
मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पूर्व अरब सागर के ऊपर पिछले दो दिनों से मजबूत संवहनीय बादल विकसित हो रहे थे. इसके साथ ही समुद्र तल से लगभग 4.5 किलोमीटर ऊंचाई तक पश्चिमी हवाएं काफी मजबूत बनी रहीं. इन हवाओं की स्पीड करीब 20 से 25 नॉट्स दर्ज की गई, जो मानसून के लिए जरूरत मानी जाती है.
मानसून का आगमन केवल मौसम परिवर्तन नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और कृषि के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. खरीफ फसलों की बुवाई काफी हद तक मानसून पर निर्भर करती है. समय पर और अच्छी बारिश किसानों के लिए फायदेमंद साबित होती है, जबकि जलाशयों और भूजल स्तर को भी इससे मजबूती मिलती है.
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