बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की तैयारी पूरी, अब क्या कहलाएगा? जानें किन वजहों से लिया गया फैसला

Barkatullah University new name changed 2026: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय कार्यपरिषद ने इस यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है. आइये जानते हैं क्यों और किस वजह से लिया गया ये फैसला...

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Barkatullah University name change 2026: भोपाल का बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी अब वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा. यूनिवर्सिटी का नाम बदलने के प्रस्ताव को विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद (EC) सर्वसम्मति से सहमति दी है. वहीं, राज्य सरकार से प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने के बाद आधिकारिक रुप से बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम बदलेगा.

बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी का नया नाम

कार्यपरिषद की बैठक में बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी (BU) का नाम बदलकर अब वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय करने की सिफारिश की गई है. बता दें कि नए नाम में वाग्देवी शब्द ज्ञान, कला और बुद्धि की देवी मां सरस्वती का प्रतीक है, जबकि भोजपाल शब्द भोपाल के प्रसिद्ध राजा भोज की गौरवशाली विरासत से जुड़ा है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस निर्णय को अंतिम मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास भेजने की तैयारी पूरी कर ली है.

क्यों लिया गया ये फैसला?

यूनिवर्सिटी कार्यपरिषद के सदस्यों और इस प्रस्ताव अनुसार, कि किसी भी बड़े शैक्षणिक संस्थान का नाम उस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान और गौरवशाली बौद्धिक विरासत को दर्शाने वाला होना चाहिए. इस क्षेत्र के विकास, कला, साहित्य, संस्कृति और प्राचीन नगर नियोजन में प्रतापी राजा भोज का ऐतिहासिक योगदान जगजाहिर है. इसी सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित करने और राजा भोज की अद्वितीय ज्ञान परंपरा को सम्मानित करने के लिए ये कदम उठाया गया है.

बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी का इतिहास

बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी साल 1970 में बनी थी, उस समय इसका नाम भोपाल विश्वविद्यालय रखा गया था. बाद में, देश की आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले मौलाना बरकतउल्लाह भोपाली के सम्मान में साल, 1988 में इसका नाम बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय रखा गया था. अब लगभग 38 साल बाद इस ऐतिहासिक संस्थान को एक नया नाम देने का प्रस्ताव रखा गया है.

कौन थे मौलाना बरकतउल्लाह?

मौलाना मोहम्मद बरकतउल्लाह भोपाली भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उन महान नायकों में से थे, जिन्होंने विदेशी धरती से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकारी बिगुल फूंका था. वे साल 1915 में काबुल, अफगानिस्तान में गठित हुई भारत की पहली अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री भी बने थे. हालांकि, वर्तमान कार्यपरिषद का तर्क है कि मौलाना का अधिकांश जीवन विदेशों में बीता और भोपाल के स्थानीय विकास व सांस्कृतिक उत्थान में उनका कोई सीधा योगदान नजर नहीं आता, इसलिए राजा भोज के नाम को प्राथमिकता दी गई है.

अब आगे क्या?

यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार समर बहादुर सिंह के अनुसार, कार्यपरिषद से प्रस्ताव पारित होने के बाद अब इसे औपचारिक स्वीकृति के लिए उच्च शिक्षा विभाग और राज्य सरकार को भेजा जाएगा. चूंकि किसी भी विश्वविद्यालय का नाम बदलने के लिए राज्य के विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करना पड़ता है, इसलिए इस विधेयक को विधानसभा से पारित कराकर राज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी. इसके बाद शासन स्तर से आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही यह नाम पूरी तरह लागू हो जाएगा.