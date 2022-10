टी-90 टैंक भारतीय सेना के लिए बहुत ही अहम हथियार हैं. इस टैंक को दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए जाना जाता है. झांसी के पास बबीना छावनी में इसी टी-90 टैंक के साथ एक दुर्घटना हो गई. यहां टी-90 टैंक से फायरिंग एक्सरसाइज की जा रही थी, लेकिन इस दौरान टैंक का बैरल फट गया. इस दुर्घटना में भारतीय सेना के दो जवानों की जान चली गई.Also Read - Agniveer Rally Postponed: अग्निवीर की ये 4 रैली भर्तियां हुई पोस्टपोन, यहां देखें नई तारीखों की लिस्ट

इस दुर्घटना में जिन दो जवानों की जान गई है, उनमें से एक जेसीओ था. भारतीय सेना के अधिकारियो ने बताया कि मामले की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया गया है.

Two Indian Army personnel including a JCO lost their lives after the barrel of a T-90 tank burst during field firing exercise today in Babina Cantonment near Jhansi. Court of Inquiry has been ordered to investigate the incident: Indian Army officials

