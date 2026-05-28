Bashir Badr Death: नहीं रहे उर्दू के मशहूर शायर बशीर बद्र, 91 साल की उम्र में भोपाल में निधन

Bashir Badr Death: मशहूर उर्दू शायर बशीर बद्र का 91 साल की उम्र में निधन हो गया. लंबे समय से बीमार चल रहे बशीर बद्र ने भोपाल में अंतिम सांस ली.

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Bashir Badr Death: उर्दू के मशहूर शायर बशीर बद्र का 91 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने भोपाल में अंतिम सांस ली. उनके बेटे तैयब बद्र ने दोपहर 12:15 बजे निधन की जानकारी दी. बशीर बद्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे. उनकी शायरी और गजलें आज भी लोगों के दिलों में खास जगह रखती हैं. “कुछ तो मजबूरियां रही होंगी” और “उजाले अपनी यादों के” जैसी पंक्तियां काफी लोकप्रिय रहीं. उनके निधन की खबर के बाद साहित्य और फिल्म जगत में शोक की लहर है. सोशल मीडिया पर फैंस और बड़े कलाकार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

लोगों के दिलों में बसती है उनकी शायरी

डॉ. बशीर बद्र सिर्फ एक शायर नहीं थे, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं की आवाज थे. उनकी गजलें और शेर आम लोगों से लेकर साहित्य प्रेमियों तक के बीच बेहद लोकप्रिय रहे. उनकी लाइनें लोगों की डायरी, वॉट्सऐप स्टेटस और मोहब्बत भरे खतों का हिस्सा बन गई थीं. उनकी शायरी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे आसान शब्दों में दिल की बात कह देते थे. उनका मशहूर शेर “उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो” आज भी लोगों की जुबान पर जिंदा है. उनकी लिखी बातें सीधे दिल में उतर जाती थीं और हर उम्र के लोग उनसे खुद को जोड़ लेते थे.

मोहब्बत और जिंदगी को आसान शब्दों में लिखा

बशीर बद्र ने अपनी शायरी में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्ते, उम्मीद और जिंदगी के दर्द को बहुत खूबसूरती से लिखा. उनकी गजलें पढ़कर ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत अपनेपन से जिंदगी समझा रहा हो. उन्होंने मोहब्बत को मुश्किल नहीं बल्कि आसान एहसास बताया. उनका शेर “मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूं” आज भी लोगों के बीच काफी पसंद किया जाता है. उनकी शायरी में दर्द जरूर था, लेकिन साथ में उम्मीद भी दिखाई देती थी. यही वजह थी कि टूटे दिल वाले लोग भी उनकी गजलें पढ़कर सुकून महसूस करते थे.

Renowned poet Bashir Badr passed away in Bhopal, Madhya Pradesh, at 12.15 pm, confirms his son Taiyeb Badr. — ANI (@ANI) May 28, 2026

हमेशा जिंदा रहेंगी उनकी यादें

15 फरवरी 1935 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जन्मे बशीर बद्र बाद में भोपाल आकर बस गए थे. उन्होंने उर्दू साहित्य को कई यादगार गजलें और किताबें दीं. उन्हें कई बड़े सम्मानों से भी नवाजा गया. लेकिन उनका सबसे बड़ा सम्मान उनके चाहने वाले लोग थे, जिन्होंने उनकी शायरी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया. आज भले ही बशीर बद्र इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी लाइनें हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी. मोहब्बत, याद और तन्हाई की बात जब भी होगी, बशीर बद्र का नाम जरूर लिया जाएगा.