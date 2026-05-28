सियासत भी जिनके शेरों के आगे ठहर गई... इंदिरा गांधी से पीएम मोदी तक, हर दौर में गूंजते रहे बशीर बद्र के शेर

मशहूर शायर बशीर बद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके शेर आज भी लोगों के दिलों और राजनीति के मंचों पर जिंदा हैं. उनकी गजलें संसद से लेकर आम जिंदगी तक हर जगह महसूस की जाती हैं.

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जिसने मोहब्बत, दर्द, रिश्ते और जिंदगी को सादगी से लिखा...

Bashir Badr Death: उर्दू शायरी की दुनिया का एक ऐसा नाम, जिसने मुश्किल अल्फाजों के बिना भी करोड़ों दिलों पर राज किया. जिसने मोहब्बत, दर्द, रिश्ते और जिंदगी को इतनी सादगी से लिखा कि उनके शेर किताबों से निकलकर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए. वही बशीर बद्र अब हमारे बीच नहीं रहे. उनके निधन के साथ उर्दू गजल का एक सुनहरा दौर जैसे थम-सा गया है.

15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र का असली नाम सैयद मोहम्मद बशीर था. उनकी पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई. कहा जाता है कि बचपन से ही उन्हें शेरो-शायरी का शौक था और बहुत छोटी उम्र में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था. बाद में उन्होंने उर्दू गजल को ऐसा नया अंदाज दिया, जिसने उन्हें आम आदमी का शायर बना दिया.

बशीर बद्र की सबसे बड़ी ताकत उनकी सरल भाषा थी। उनकी शायरी पढ़ने या सुनने के लिए किसी बड़ी साहित्यिक समझ की जरूरत नहीं पड़ती थी. शायद यही वजह रही कि उनके शेर मुशायरों से निकलकर चाय की दुकानों, कॉलेजों, सोशल मीडिया और यहां तक कि संसद तक पहुंच गए. साल 2018 में लोकसभा के अंदर ऐसा ही एक पल देखने को मिला था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान बशीर बद्र का मशहूर शेर पढ़ा था. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले उनका शेर पढ़ा.

‘दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे…’

अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने उसी संदर्भ में जवाब देते हुए बशीर बद्र का दूसरा शेर सुनाया… ‘जी बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता.’ पीएम मोदी के इतना कहते ही लोकसभा ठहाकों से गूंज उठी थी. कुछ ही घंटों में ये शेर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. उस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि बशीर बद्र की शायरी सिर्फ अदब की दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की राजनीति तक में उसका असर दिखाई देता है.

दिलचस्प बात ये है कि बशीर बद्र की गजलें सिर्फ भारतीय राजनीति में ही नहीं, बल्कि भारत-पाकिस्तान के रिश्तों में भी चर्चा का हिस्सा रही हैं. कहा जाता है कि 1972 के शिमला समझौते के दौरान पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी के सामने उनका मशहूर शेर पढ़ा था. उस समय दोनों देशों के बीच माहौल बेहद तनावपूर्ण था और इस शेर ने बातचीत को थोड़ी नरमी दी थी.

बशीर बद्र की जिंदगी केवल तालियों और शोहरत से भरी नहीं थी. उन्होंने दर्द को बहुत करीब से महसूस किया. साल 1987 में मेरठ में हुए सांप्रदायिक दंगों ने उनकी जिंदगी बदल दी. उस हिंसा में उनका घर और बहुत-सी यादें जलकर राख हो गईं. उन्हें अपना शहर छोड़ना पड़ा और बाद में भोपाल जाकर बसना पड़ा. उस दर्द को उन्होंने अपने मशहूर शेर में ढाल दिया.

‘लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में,

तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में…’

यही वजह है कि उनकी शायरी सिर्फ मोहब्बत की बातें नहीं करती, बल्कि इंसानियत, दर्द और समाज की सच्चाई भी दिखाती है. उनके शेरों में जिंदगी का हर रंग दिखाई देता है. कभी रिश्तों की गर्माहट, कभी अकेलेपन की टीस, कभी उम्मीद तो कभी टूटन. बशीर बद्र ने हमेशा आसान भाषा में लिखने पर जोर दिया. वह मानते थे कि शायरी ऐसी होनी चाहिए जो सीधे लोगों के दिल में उतर जाए. उन्होंने कभी भारी-भरकम शब्दों का सहारा नहीं लिया. यही कारण है कि उनकी गजलें हर उम्र के लोगों को अपनी लगती थीं.

पद्मश्री से किया गया था सम्मानित

उन्हें साल 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था. इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई बड़े सम्मान भी उन्हें मिले. उनकी रचनाओं का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ और दुनिया के कई देशों में उन्होंने मुशायरों में हिस्सा लिया. आज भले ही बशीर बद्र इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके अल्फाज हमेशा जिंदा रहेंगे. जब भी कोई मोहब्बत, रिश्ते, दर्द या जिंदगी की बात करेगा, कहीं न कहीं बशीर बद्र का कोई शेर जरूर याद आएगा. यही किसी शायर की सबसे बड़ी जीत होती है कि उसके जाने के बाद भी लोग उसे उसके शब्दों में महसूस करते रहें.

उनकी एक लाइन आज भी लोगों के दिलों में उसी तरह बसती है

‘उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो,

ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए…’